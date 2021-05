जानिए कोविड-19 टीकाकरण (COVID-19 Vaccination) से पहले और बाद में क्या करें और क्या न करें?

COVID-19 महामारी से निपटने में टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इस वक्त अपने टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोग भी टीका लगवा सकते हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार ने देशभर में चल रहे टीकाकरण अभियान से जुड़े कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े प्रावधानों के बारे में।

क्या करें

1- को-विन (Co-WIN), आरोग्य सेतु (Arogya Setu) या उमंग (UAMNG) प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करें।

2- एक व्यक्ति केवल एक फोन नंबर और आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर पंजीकरण करें।

3- कोरोना टीकाकरण के लिए जाते समय आईडी प्रूफ साथ रखें।

4- निकटतम टीकाकरण केंद्र ऑनलाइन खोजें और टीकाकरण के लिए सुविधाजनक केंद्र का चयन करें।

5- टीकाकरण के पंजीकरण के भाग के रूप में स्वास्थ्य पहचान पत्र (Health ID) प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दें।

6- निर्धारित तिथि एवं समय पर ही टीकाकरण केंद्र पर पहुंचें।

7- टीकाकरण के बाद टीकाकरण केंद्र पर 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यदि इन 30 मिनट में कोई भी दुष्प्रभाव अनुभव हो तो अंदर बैठी टीम को तुरंत सूचित करें।

8- टीकाकरण केंद्र छोड़ने के बाद किसी भी तरह के दुष्प्रभाव अनुभव होने पर हेल्पलाइन नंबर को सूचित करें: +91 11 23978046 (टोल-फ्री- 1075)।

9- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी सावधानियां जारी रखें।

क्या न करें

1- बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण केंद्र पर न जाएं।

2- एक व्यक्ति एक से अधिक प्लेटफार्म पर पंजीकरण न करें।

3- पंजीकरण करने हेतु एक व्यक्ति एक से अधिक फोन नंबर और आईडी प्रूफ का उपयोग न करे।

4- टीकाकरण के दिन शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें।

5- वैक्सीन से किसी तरह का दुष्प्रभाव अनुभव होने पर घबराएं नहीं।

6- वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए फिर से पंजीकरण न करें।

