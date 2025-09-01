नाम के साथ क्यों लिखा जाता है चौधरी, यह है असली कारण

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Kishan Kumar
Sep 1, 2025, 18:54 IST

आपने अक्सर नाम के साथ चौधरी लिखा देखा होगा। आपको बता दें कि यह कोई जाति नहीं है, बल्कि एक उपाधि है, जो मध्यकालीन युग में गांवों के प्रमुखों को दी जाती थी। क्या होता है चौधरी का मतलब, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

चौधरी का मतलब क्या होता है
आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपने नाम के साथ चौधरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग नाम से पहले चौधरी लिखते हैं, तो कुछ लोग नाम के बाद चौधरी लिखते हैं। अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल बड़े रसूखदार लोगों द्वारा किया जाता है, जिनकी गांव-देहातों में अच्छी पहुंच व रसूख होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह चौधरी शब्द कहां से आया है और इसका क्या मतलब होता है। इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

चौधरी का क्या होता है मतलब

चौधरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि चौ +धुरी या धारी है। यहां चौ का मतलब चार से है, जबकि धुरी का मतलब धारक से है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ चार गावों के प्रमुख से होता था। 

क्या है चौधरी लिखने का इतिहास

यह मध्यकालीन युग में प्रशासनिक रूप से इस्तेमाल होता था। चौधरी कोई जाति नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार की उपाधि थी, जो कि व्यक्ति को उसकी शक्ति व जिम्मेदारी के तौर पर दी जाती थी। चौधरी का मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुआ करता था।

क्या-क्या होती थी जिम्मेदारी

जिन व्यक्तियों को चौधरी उपाधि दी जाती थी, वे शासकों के लिए गांव से राजस्व इकट्ठा करते थे। इसके अतिरिक्त, गांवों के बीच विवादों का निपटान करना,  न्याय दिलाना, पंचायतों और सामाजिक कार्यक्रमों का नेतृत्व करना, आवश्यक होने पर शासकों को सैनिक प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी होती थी।

उपाधि से उपनाम में बदला नाम 

समय के साथ-साथ यह उपाधि वंशानुगत उपयोग होती गई। ऐसे में जिन परिवारों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी पीढ़ियों ने भी यह शब्द नाम के साथ जोड़े रखा। ऐसे में समय बीता और यह उपाधि नाम के साथ जुड़ गई। आज यह उपनाम उन समुदायों में अधिक पाया जाता है, जिनके परिवार भूमि-स्वामी या कृषि समुदाय से रहे हैं। यह उपनाम हमें उत्तरी भारत में अधिक देखने को मिलता है, जिनमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान भी शामिल है।

सामाजिक सम्मान का है प्रतीक 

आज चौधरी उपनाम एक सम्मान का प्रतीक बन गया है। यह उपनाम भारत की ग्रामीण जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो कि आज तक चलन में है। यही वजह है कि आज भी भारत के कुछ हिस्सों में किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उसके नाम से पहले चौधरी लगाकर बुलाया जाता है। ये अक्सर वे परिवार होते हैं, जो परंपरागत रूप से चौधरी उपनाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences.
