PM Awas Yojana Gramin: किसे मिलेगा घर, कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, और कैसे करें आवेदन? यहां देखें सब कुछ

PM Awas Yojana Gramin: प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई और “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य के तहत 2029 तक कुल 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
बता दें कि एसईसीसी (Socio Economic and Caste Census) 2011 पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची से वंचित रह गए पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास+ सर्वेक्षण कराया गया। पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 95 लाख आवासों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इन चिन्हित परिवारों को अब प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची में शामिल कर आवास लाभ दिया जाएगा।
PM Awas Yojana Gramin कौन है पात्र (Eligibility)
-
Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 के अनुसार बेघर परिवार या शून्य/एक/दो कमरे वाले कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।
-
जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
-
जिन्होंने पहले किसी केंद्रीय आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।
-
पात्रता सूची Permanent Wait List (PWL) के आधार पर बनती है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा में होती है।
PMAY-U: PM आवास योजना-शहरी के कौन है पात्र और कैसे करें आवेदन, यहाँ देखें हर एक डिटेल्स
PM Awas Yojana Gramin कैसे करें आवेदन (Application Process)
ऑफलाइन:
-
नजदीकी ग्राम पंचायत या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आवेदन करें।
-
अधिकारी विवरण को AwaasSoft सिस्टम में दर्ज करते हैं।
ऑनलाइन:
-
UMANG ऐप या PMAY-G पोर्टल पर जाएं।
-
आधार से लिंक मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉग-इन करें।
-
विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और रिफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
आवेदन के बाद ग्राम सभा सत्यापन होता है। SECC सूची में शामिल परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।
योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी:
आधार कार्ड (स्व-प्रमाणित; अशिक्षित आवेदक के लिए अंगूठा)।
बैंक पासबुक की प्रति।
MGNREGA जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध)।
परिवार के पास पक्का मकान न होने का शपथ-पत्र।
भूमि से जुड़े दस्तावेज़/आवंटन अनुरोध; SBM नंबर (यदि हो)।
कितनी मिलाती है सब्सिडी/सहायता राशि
सामान्य क्षेत्र: ₹1.20 लाख प्रति घर
पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र (NE, J&K, IAP): ₹1.30 लाख प्रति घर
राशि तीन किस्तों में DBT के माध्यम से दी जाती है।
प्रत्येक घर पर MGNREGA (अब VB-G RAM G) से 90/95 दिन की अकुशल मजदूरी भी मिलती है।
ऑफिसियल वेबसाइट और ट्रैकिंग
मुख्य पोर्टल: pmayg.dord.gov.in
स्टेटस ट्रैक: Stakeholders - IAY/PMAY-G Beneficiary (आधार/रजिस्ट्रेशन नंबर से)
डैशबोर्ड: home.aspx pmayg.dord.gov.in
UMANG ऐप से भी स्टेटस देखा जा सकता है।
PMAY-G पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन: स्टेप-बाय-स्टेप
-
pmayg.dord.gov.in/nhome.aspx खोलें या UMANG ऐप में PMAY-G खोजें।
-
Data Entry/Apply Online चुनें; आधार-लिंक मोबाइल से OTP लॉग-इन।
-
व्यक्तिगत, बैंक और भूमि/संपत्ति विवरण भरें।
-
आधार, पासबुक, जॉब कार्ड, शपथ-पत्र अपलोड करें।
-
कैप्चा भरकर फॉर्म सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें।
क्या है लेटेस्ट अपडेट (PIB, 4 दिसंबर 2025 तक)
PIB के अनुसार 4 दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 4.14 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 2.91 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के अंतर्गत कुल प्रगति 3 करोड़ घरों के करीब पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अब तक 585 करोड़ से अधिक मानव-दिवस सृजित किए गए हैं, जबकि निर्माण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवंबर 2025 तक 3,02,377 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया जा चुका है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation