PM Awas Yojana Gramin: किसे मिलेगा घर, कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, और कैसे करें आवेदन? यहां देखें सब कुछ

PM Awas Yojana Gramin: प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई और “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य के तहत 2029 तक कुल 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि एसईसीसी (Socio Economic and Caste Census) 2011 पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची से वंचित रह गए पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास+ सर्वेक्षण कराया गया। पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 95 लाख आवासों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इन चिन्हित परिवारों को अब प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची में शामिल कर आवास लाभ दिया जाएगा। PM Awas Yojana Gramin कौन है पात्र (Eligibility) Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 के अनुसार बेघर परिवार या शून्य/एक/दो कमरे वाले कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।

जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।

जिन्होंने पहले किसी केंद्रीय आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।

पात्रता सूची Permanent Wait List (PWL) के आधार पर बनती है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा में होती है।

ऑफलाइन: नजदीकी ग्राम पंचायत या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आवेदन करें।

अधिकारी विवरण को AwaasSoft सिस्टम में दर्ज करते हैं। ऑनलाइन: UMANG ऐप या PMAY-G पोर्टल पर जाएं।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉग-इन करें।

विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और रिफरेंस नंबर सुरक्षित रखें। आवेदन के बाद ग्राम सभा सत्यापन होता है। SECC सूची में शामिल परिवारों को प्राथमिकता मिलती है। योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी: आधार कार्ड (स्व-प्रमाणित; अशिक्षित आवेदक के लिए अंगूठा)। बैंक पासबुक की प्रति। MGNREGA जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध)। परिवार के पास पक्का मकान न होने का शपथ-पत्र। भूमि से जुड़े दस्तावेज़/आवंटन अनुरोध; SBM नंबर (यदि हो)। कितनी मिलाती है सब्सिडी/सहायता राशि