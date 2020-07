Shaurya Chakra: इतिहास, पात्रता, डिजाइन और प्राप्तकर्ता

Shaurya Chakra: शौर्य चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो शांति काल में सर्वोच्च सेवा और बलिदान के लिए दिया जाता है.

वीरता पुरस्कारों को भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के अधिकारियों / कर्मियों के साहस और आत्म-बलिदान के कार्य के लिए और इसके साथ अन्य विधिपूर्वक गठित बलों और सिविलियन्स को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है. इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा एक वर्ष में दो बार की जाती है; पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पर और दूसरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर.

शौर्य चक्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करने से पहले, आइए हम अन्य वीरता पुरस्कारों के बारे में भी जानते हैं.

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार द्वारा प्रथम तीन वीरता पुरस्कार अर्थात परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभ किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया था.

इसके बाद, 4 जनवरी, 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य तीन वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र श्रेणी-I, अशोक चक्र श्रेणी-II और अशोक चक्र श्रेणी-III प्रारंभ किए गए थे. इन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया था. साथ ही आपको बता दें जनवरी, 1967 में इन पुरस्कारों को क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में पुनः नाम दिया गया था.

इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम है: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र.

शौर्य चक्र: इतिहास (History)

4 जनवरी, 1952 को भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र श्रेणी-III प्रारंभ किया गया था और 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया था. 27 जनवरी, 1967 को, अशोक चक्र श्रेणी-III को शौर्य चक्र का नाम दिया गया.

शौर्य चक्र: पात्रता (Eligibility)

कार्मिक निम्नलिखित श्रेणियां शौर्य चक्र के लिए पात्र होंगे:

1. सेना, नौसेना और वायु सेना, किसी भी रिजर्व सेना, प्रादेद्गिाक सेना, नागरिक सेना (Militia) और कानूनी रूप से गठित अन्य सद्गास्त्र सेना के सभी रैंकों के अफसर और पुरूषा व महिला सैनिक.

2. सशस्त्र सेनाओं की नर्सिंग सेवाओं के सदस्य.

3. समाज के प्रत्येक क्षेत्र के सभी लिंगों के सिविलियन नागरिक और पुलिस फोर्स, केन्द्रीय पैरा-मिलिट्री फोर्स और रेलवे सुरक्षा फोर्स के कार्मिक.

शौर्य चक्र यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है. यह मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है.

अशोक चक्र की 24 तीलियां क्या दर्शातीं हैं?

शौर्य चक्र: डिजाइन (Design)

शौर्य चक्र पुरस्कार में मेडल (पदक), रिबन और बार शामिल हैं. विवरण नीचे दिया गया है:

1. मेडल (पदक): यह आकार में गोलाकार है और कांस्य से बना है. इसका व्यास 1.38 इंच का है.

2. अग्र भाग (पदक के सामने का हिस्सा): इस मेडल के अग्र भाग पर या सामने के हिस्से पर केंद्र भाग में अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण है या अशोक चक्र बना हुआ है जिसके चारों ओर कमल के फूलों की बेल बनी हुई है.

3. पश्च भाग (पदक के पीछे वाला हिस्सा): इसके पश्च भाग या पीछे वाले हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी में शौर्य चक्र उत्कीर्ण है, ये रूपान्तरण कमल के दो फूलों द्वारा अलग-अलग हो रहे हैं.

4. रिबन (फीता) : इसका फीता हरे रंग का होता है जिस पर तीन सीधी रेखाएं बनी होती हैं और ये रेखाएं फीते को चार बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं.

5. बार: यदि शौर्य चक्र का कोई भी प्राप्तकर्ता फिर से वीरता का ऐसा कार्य करता है जिसके कारण वह चक्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है बहादुरी के इस कारनामे को सम्मानित करने के लिए चक्र जिस फीते से लटका होता है, उसके साथ एक बार लगा दिया जाता है. साथ ही आपको बता दें कि यदि केवल फीता पहनना हो तो यह पदक जितनी बार प्रदान किया जाता है, उतनी बार के लिए फीते के साथ इसकी लघु प्रतिकृति लगाई जाती है.

शौर्य चक्र: प्राप्तकर्ता (Recipients)

1. MAJ PS GAHOON

2. 2/LT M THULASIRAM

3. SUB KARTAR SINGH, MC

4. JEM SAMANDAR SINGH

5. L/NK MILKHA SINGH

6. L/NK BISHAN SINGH

7. SEP SHANKAR DASS

8. LT-COL R.A SHEBBEARE

9. MAJ S.L MENEZES

10. MAJ A.T. STEPHENSON

11. SUB MAJ DHAN SINGH

12. HAV NARANJAN SINGH

13. L/DFR SULTAN SINGH

14. RFMN BAKHTAWAR SINGH BHANDARI

15. SEP HARCHAND SINGH

16. SEP RICHHPAL SINGH

17. SEP RAM SINGH

18. LAXMAN, TOPASS

19. RFMN TIL BAHADUR GURUNG

20. BABOO LAL

21. SUB TEK BAHADUR SAHI

22. SEP THAKUR SINGH

23. LALITA MUKAND

24. TUKARAM GOVIND CHOUGULE

25. ANANT SHRIDHAR KARNIK

26. JAGDISH CHANDRA PATHAK

27. MOHAN SHANTARAM PATKAR

28. J J PIMENTA

29. JEM KULBIR THAPA

30. HAV S S BHANDARI

31. RFN GANESH BAHADUR TAMANG

32. MUTHU KRISHNAN, PO

33. AKSHYA KUMAR SINGH

34. MUTTHU KRISHNA, PO

35. SCOUT CHATRA RAM

36. SCOUT TARA CHAND

37. SCOUT SAUDAGAR SINGH

38. CAPT GURBACHAN SINGH GREWAL

39. SUB KHEM CHAND

40. SUB MEGH SINGH

41. JEM RABE GURUNG, MC

42. HAV TEK BAHADUR GURUNG

43. L/HAV BALWANT SINGH

44. NK RAGHUNATH DANGE

45. SEP HANS RAJ

46. SEP NARBIR SINGH

47. SEP SHANKAR HEMBROM

48. WING COMMANDER BRIAN JOSEPH CANNEL

49. HAV MURLI RAM

50. SEP JANAK SINGH

51. SUB MOHAR SINGH

52. JEM MOHINDER SINGH

53. JEM TEK BAHADUR GURUNG

54. NK SUGRIV SINGH

55. NK PADAM SINGH GURUNG

56. SEP MEWA SINGH

57. SEP RANJIT SINGH

58. L/NK GANGA PRASAD THAPA

59. RFN PURNA BAHADUR RANA

60. RFN JOGESHWAR KUWAR और अधिक...

