Janmashtami 2022: जानें कब और क्यों मनाया जाता है दही हांड़ी उत्सव?

देशभर में 19 अगस्त 2022 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जायेगा I इसके दूसरे दिन देश के विभिन्न हिस्सों में दही हांड़ी उत्सव का भी आयोजन किया जायेगा , आइये जानें दही हांड़ी उत्सव के बारे में कुछ रोचक तथ्य

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.