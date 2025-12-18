CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links

हरियाणा के सबसे नए जिले का क्या है नाम और कितना होगा एरिया, जानें सब कुछ

By Kishan Kumar
Dec 18, 2025, 13:10 IST

हरियाणा में हाल ही में 23वें जिले को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए जिले हांसी को मंजूरी दी गई है। इसमें कुल 110 गांवों को शामिल किया जाएगा। नए जिले का गठन हिसार जिले से अलग कर किया गया है। इस लेख में हम इस नए जिले के बारे में विस्तार से जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
हरियाणा का 23वां जिला
हरियाणा का 23वां जिला

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें हरियाणा राज्य का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य कुल 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और देशी खान-पान के लिए विश्व विख्यात है। हाल ही में हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या में बदलाव किया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के नए जिले को मंजूरी दी गई है। इसके लिए मंडल, उपमंडल और तहसीलें भी तय की गई हैं। साथ ही, अलग-अलग गांवों को इस नए जिले में जोड़ा जाएगा। कौन-सा है यह जिला और कितना होगा इसका एरिया, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

हरियाणा में कुल कितने जिले होंगे

हरियाणा में अब कुल जिलों की संख्या 23 हो गई है। राज्य में कुल 6 मंडल, 10 नगर निगम, 19 नगर परिषद्, 58 नगर समितियां, 87 नगर पालिकाएं, 5 राज्य सभा सीटें और 10 लोकसभा सीटों के साथ-साथ 90 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। 

हरियाणा का सबसे नया जिला कौन-सा बना है

हरियाणा में 23वें जिले को बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। नए जिले का नाम हांसी होगा, जिसमें हांसी और नारनौंद विधानसभा के कुल 110 गांवों को भी जोड़ा जाएगा। ये गांव वर्तमान में हिसार का हिस्सा हैं।

कितना होगा नए जिले का एरिया 

नए जिले में हिसार से अलग किए गए हांसी और नारनौंद दो उप-मंडल होंगे। इसके अतिरिक्त, तीन तहसील-हांसी, नारनौंद और बास का गठन किया जाएगा। वहीं, एक उप-तहसील खेड़ी जालब के गठन के साथ-साथ तीन ब्लॉक- हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद का भी गठन किया जाएगा। इस पूरे जिले का एरिया 1 लाख 34 हजार 976 हेक्टेयर होगा। जिले की कुल जनसंख्या 5,44,994 होने का अनुमान है।  

क्यों किया गया है नए जिले का गठन

बीते दिनों नए जिले का प्रस्ताव हिसार उपायुक्त द्वारा हिसार मंडलायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिक-सेवा केंद्रों तक लोगों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और हांसी के लोगों को समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया था।

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःभारत के किस राज्य में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम, विस्तार से जानें

 


Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News