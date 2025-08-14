Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

India Independence Day 2025: 15 अगस्त पर कब और कहां सुने पीएम मोदी का लाइव भाषण, यहां पढ़ें

पीएम मोदी का लाइव भाषण आप पीआईबी के ट्वीटर अकाउंट से लेकर यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। साथ ही, दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। पीएम कार्यालय की ओर से भी यूट्यूब पर पूरा कार्यक्रम देखा जा सकता है। 

ByKishan Kumar
Aug 14, 2025, 16:00 IST
पीएम मोदी का लाइव भाषण
पीएम मोदी का लाइव भाषण

15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह बीते वर्ष में सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी प्रकाश डालेंगे।

इस कार्यक्रम में देशभर से बड़े-बड़े राजनेता, विदेशी नागरिक, उद्यमी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। बहुत-से लोग ऐसे होंगे, जो कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पहुंच पीएम को लाइव सुनने की मंशा रखते होंगे। हालांकि, किन्हीं कारणों की वजह से वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे में वे लोग अन्य साधनों के माध्यम से भी पीएम का भाषण लाइव सुन सकते हैं। कब और कहां सुने पीएम का लाइव भाषण, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

लाल किले पर लगातार 12वीं बार स्पीच देंगे पीएम 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के प्राचीर से 12वीं बार भाषण देने जा रहे हैं। वहीं, उनके तीसरे कार्यकाल की यह दूसरी स्पीच होगी, जो कि वह लाल किले के प्राचीर से देंगे। 

कब से शुरू होगा कार्यक्रम

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम अलसुबह 7ः30 बजे से शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में गणमान्य अतिथियों को 21 तोपों की सलामी देकर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आकाश से फूलों की वर्षा के साथ राष्ट्र-गान जण-गण-मन होगा और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। 

कहां देख सकते हैं कार्यक्रम 

स्वतंत्रता दिवस का पूरा कार्यक्रम सरकारी चैनल दूरदर्शन पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। चैनल पर सुबह से ही कार्यक्रम की झलकियां शुरू हो जाएंगी और आप अंत तक का कार्यक्रम घर बैठे देख सकते हैं। 

सोशल मीडिया पर कहां सुने पीएम का भाषण

पीएम मोदी का लाइव भाषण लाइव सुनने के लिए आप  प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB) के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स(ट्वीटर) पर भी लाइव भाषण प्रसारित होगा। इनके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी पीएम मोदी का लाइव भाषण सुना जा सकता है। 

किस वेबसाइट पर सुन सकते हैं भाषण

पीएम मोदी का भाषण आप अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके तहत  pmindia.gov.in, ddnews.gov.in और independenceday.nic.in पर भी भाषण सुना जा सकता है। 

78वां या 79वां, कौन-सा है स्वतंत्रता दिवस 

कई लोग इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि इस बार देश का कौन-सा स्वतंत्रता दिवस है। कुछ लोग इसे 78वां बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आपको बता दें कि सही जवाब 79वां है। क्योंकि, जब आप 2025 में से 1947 घटाएंगे, तो 78 निकलकर आएगा। हालांकि, यहां पहला स्वतंत्रता दिवस यानि कि 1947 वाला भी जोड़ना होगा। इस प्रकार भारत इस बार अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 

पढ़ेंःHar Ghar Tiranga 2025: घर बैठे ऐसे डाउनलोड होगा ‘हर घर तिरंगा’ सर्टिफिकेट

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News