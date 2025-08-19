भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?

NEET PG 2025 Result Expected Today
आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें नई दिल्ली और आसपास के शहरी इलाके शामिल हैं, की अनुमानित आबादी 2025 में 3.46 करोड़ है। यह न केवल भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में से भी एक है। भारत के सबसे बड़े शहर के बारे में आगे पढ़ें।

Aug 19, 2025, 17:25 IST
Biggest City In India
Biggest City In India

Biggest City in India:  दिल्ली भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी है। यहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई प्रमुख मंत्रालय हैं। यह 1,484 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में बंटा हुआ है। पुरानी दिल्ली मुगल काल की इमारतों, तंग गलियों और चांदनी चौक जैसे हलचल भरे बाजारों के लिए मशहूर है। दिल्ली की मेट्रो, रेलवे और सड़कें रोजाना लाखों लोगों को जोड़ती हैं, जिससे यह एशिया के सबसे व्यस्त और गतिशील शहरों में से एक बन जाता है। भारत के सबसे बड़े शहर के बारे में आगे पढ़ें।

दिल्ली का इतिहास

दिल्ली का इतिहास 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह कई राज्यों और साम्राज्यों की राजधानी रहा है। यहां तोमर, मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया। इन सभी ने अपने पीछे कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे जैसी शानदार इमारतें छोड़ी हैं। 1911 में, अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली बदलने का फैसला किया और 1931 में, नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आज दिल्ली में विरासत और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है।

दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर क्यों है?

दिल्ली की बड़ी आबादी का कारण पूरे भारत से लोगों का यहां आकर बसना है। लोग यहां नौकरी, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार के मौकों के लिए आते हैं। यह एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब भी है। यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसके अलावा, यहां एक बड़ा सड़क और रेल नेटवर्क भी है। कई उद्योगों, आईटी हब, खुदरा बाजारों और सरकारी दफ्तरों की मौजूदगी भी इसके विकास में योगदान देती है।

दिल्ली बनाम मुंबई – कौन सा बड़ा है?

हालांकि आबादी के हिसाब से दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, लेकिन मुंबई को अक्सर भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। महानगरीय आर्थिक उत्पादन के मामले में मुंबई सबसे बड़ा है। मुंबई के मेट्रो क्षेत्र की आबादी लगभग 2.3 करोड़ है, जो दिल्ली की 3.4 करोड़ से ज्यादा की आबादी से अभी भी कम है। हालांकि, मुंबई ज्यादा घना बसा हुआ है। यहां दिल्ली की तुलना में कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं।

दिल्ली के टॉप पर्यटन स्थल

दिल्ली लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, जामा मस्जिद और हुमायूं के मकबरे जैसे कई मशहूर पर्यटन स्थलों से भरा है। यह सरोजनी नगर और चांदनी चौक जैसे हलचल भरे बाजारों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा, साकेत और वसंत कुंज जैसे इलाकों में आधुनिक शॉपिंग मॉल भी हैं।

दिल्ली का मौसम

दिल्ली का मौसम बहुत अलग होता है। यहां गर्मियां बहुत तेज होती हैं, जब तापमान 45°C से ऊपर चला जाता है। वहीं, सर्दियों में ठंड बहुत होती है और तापमान 4°C तक गिर जाता है। जुलाई और अगस्त में मानसून के मौसम से राहत मिलती है। यह शहर एक कॉस्मोपॉलिटन जीवनशैली प्रदान करता है, जहां पारंपरिक भारतीय संस्कृति और आधुनिक शहरी जीवन का मिश्रण है। यहां चाट, परांठे और कबाब जैसा स्ट्रीट फूड उतना ही लोकप्रिय है, जितने बड़े रेस्टोरेंट और विदेशी पकवान।

दिल्ली के बारे में रोचक तथ्य

1. भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहरी क्षेत्र

2025 में दिल्ली की महानगरीय आबादी 3.46 करोड़ को पार कर गई। यह देश का सबसे बड़ा और दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में से एक है।

2. तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर

लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त धरोहर स्थल हैं। यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं।

3. राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र

दिल्ली में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं, जिनमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। यह देश के फैसले लेने का मुख्य केंद्र है।

4. दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक

दिल्ली मेट्रो 390 किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई है। यह न केवल शहर को, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे आस-पास के शहरों को भी जोड़ती है।

5. कई साम्राज्यों की ऐतिहासिक राजधानी

दिल्ली मुगलों और अंग्रेजों सहित कई राजवंशों और शासकों की राजधानी रही है। इस वजह से यहां एक बेजोड़ वास्तुशिल्प विरासत देखने को मिलती है।

6. भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के किसी भी अन्य हवाई अड्डे की तुलना में सालाना सबसे ज्यादा यात्रियों को संभालता है। यह दिल्ली को दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है।

7. सांस्कृतिक संगम स्थल

दिल्ली में पूरे भारत के लोग रहते हैं, जिससे यह भाषाओं, परंपराओं, त्योहारों और खान-पान का संगम बन गया है।

8. स्ट्रीट फूड का गढ़

मसालेदार चाट और गोलगप्पों से लेकर कबाब और परांठों तक, दिल्ली का स्ट्रीट फूड कल्चर भारत में सबसे बेहतरीन में से एक है।


