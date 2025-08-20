दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है यह नदी, जानें नाम और देश

दुनिया भर में 165 से ज्यादा प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां पहाड़ों, जंगलों, शहरों और रेगिस्तानों से होकर बहती हैं। हर नदी की अपनी एक अनोखी कहानी है, जिसे प्रकृति और इंसानी दखल दोनों ने मिलकर बनाया है। नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं हैं। वे जीवन का आधार हैं, जमीनों को जोड़ती हैं और अपने साथ इतिहास लेकर चलती हैं। एक अनोखी बात यह है कि कुछ नदियां तेज हवाओं या खास तरह की जमीन के कारण थोड़ी दूरी तक ऊपर की ओर भी बहती हैं। कुछ नदियों का रंग पानी में मौजूद खनिजों के आधार पर बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अमेजन नदी में दुनिया की सात सबसे बड़ी नदियों के कुल पानी से भी ज्यादा पानी है। लेकिन जब सीमाओं को पार करने की बात आती है, तो एक नदी सबसे अलग है। डेन्यूब नदी दुनिया की किसी भी दूसरी नदी के मुकाबले सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। यह यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है और अपनी यात्रा में अलग-अलग संस्कृतियों और भू-भागों को जोड़ती है।

इस लेख में, हम डेन्यूब नदी के बारे में जानेंगे। हम इसके रास्ते का पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि यह उन देशों के लिए इतनी जरूरी क्यों है, जहां से यह गुजरती है। दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर कौन सी नदी गुजरती है? दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी *डेन्यूब नदी* है। यह यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है या उनकी सीमाओं का हिस्सा बनती है। ये देश हैं: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन। इस वजह से यह दुनिया की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा की जाने वाली नदी है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप के लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है।

डेन्यूब नदी किन देशों से होकर बहती है डेन्यूब नदी इन 10 देशों से होकर बहती है या इनकी सीमा बनाती है:

1. जर्मनी

2. ऑस्ट्रिया

3. स्लोवाकिया

4. हंगरी

5. क्रोएशिया

6. सर्बिया

7. रोमानिया

8. बुल्गारिया

9. मोल्दोवा

10. यूक्रेन

यह मार्ग इसलिए खास है क्योंकि यह नदी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी के बारे में जानने योग्य बातें: डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह इस महाद्वीप के लिए एक बहुत जरूरी जलमार्ग है। यह दस देशों से होकर बहती है या उनकी सीमाओं को छूती है, जो दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा है। उद्गम और मार्ग डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से शुरू होती है। तकनीकी रूप से, यह दो छोटी धाराओं, ब्रेग और ब्रिगाच, के मिलने से बनती है। यह संगम डोनौएशिंगेन शहर में होता है। वहां से, यह पूर्व की ओर 2,800 किलोमीटर (1,770 मील) से ज्यादा की यात्रा करती है और आखिर में काला सागर में मिल जाती है। नदी की इस यात्रा को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: ऊपरी डेन्यूब: यह जर्मनी और ऑस्ट्रिया में नदी का शुरुआती हिस्सा है। यहां, नदी का बहाव तेज होता है और ढलान भी काफी ज्यादा होती है, बिल्कुल एक पहाड़ी धारा की तरह। आल्प्स से आने वाली कई सहायक नदियां, जैसे इन नदी, इसमें मिलती हैं, जिससे इसका जल स्तर काफी बढ़ जाता है।

मध्य डेन्यूब: जब नदी स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया जैसे देशों में प्रवेश करती है, तो इसकी गति धीमी हो जाती है और यह चौड़ी हो जाती है। यहां यह एक मैदानी नदी की तरह बहती है। इसमें टिस्जा और सावा जैसी बड़ी सहायक नदियां मिलती हैं, जो इसके बहाव को तीन गुना कर देती हैं। कुछ जगहों पर, जैसे सर्बिया और रोमानिया के बीच आयरन गेट घाटी में, यह संकरी हो जाती है और एक तंग घाटी से होकर बहती है। निचली डेन्यूब: इस आखिरी हिस्से में, नदी रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन के एक चौड़े, समतल मैदान से होकर बहती है। यहां इसका बहाव बहुत धीमा होता है और नदी कई द्वीपों के साथ और चौड़ी हो जाती है। बहाव का चक्र डेन्यूब के बहाव का चक्र मौसम और इसकी बड़ी घाटी की जलवायु से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बर्फ का पिघलना: बसंत के मौसम में नदी का बहाव सबसे तेज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आल्प्स और आसपास के अन्य पहाड़ों में बर्फ पिघलती है, जहां से इसकी सहायक नदियों को पानी मिलता है।

बारिश: साल भर, डेन्यूब घाटी के अलग-अलग इलाकों में होने वाली बारिश नदी के बहाव में योगदान करती है।

कम पानी की अवधि: गर्मियों के आखिर में और पतझड़ के मौसम में, जब बारिश कम होती है और तापमान ज्यादा होता है, तो पानी का स्तर कम हो सकता है। इसका असर नदी में नाव चलाने पर पड़ सकता है। नदी अपनी यात्रा डेन्यूब डेल्टा में समाप्त करती है, जो रोमानिया और यूक्रेन में एक विशाल दलदली इलाका है। यहां, काला सागर में मिलने से पहले नदी कई छोटी धाराओं और रेत के टीलों में बंट जाती है। डेन्यूब का पारिस्थितिकी तंत्र डेन्यूब नदी और इसके आसपास के इलाके में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें कई तरह के जीव-जंतु पाए जाते हैं। इसे जैव विविधता के लिए यूरोप के सबसे जरूरी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। प्राकृतिक आवास: जैसे-जैसे नदी आगे बढ़ती है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र बदलता जाता है। ऊपरी हिस्से में पानी का बहाव तेज होता है, जिससे बजरी के द्वीप और चट्टानी तल जैसे प्राकृतिक आवास बनते हैं। मध्य और निचले हिस्सों में पानी का बहाव धीमा होता है, जिससे बड़े-बड़े दलदली इलाके, बाढ़ के मैदान और ऐसे जंगल बनते हैं, जो नियमित रूप से पानी में डूब जाते हैं। डेन्यूब डेल्टा अपने आप में नहरों, दलदलों, झीलों और सरकंडों के बिस्तरों का एक अनोखा संगम है।