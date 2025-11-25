IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को, जानें स्लॉट टाइमिंग, जरूरी दस्तावेज और निर्देश

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 25, 2025, 13:44 IST

CAT 2025: भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड 30 नवंबर, 2025 को CAT 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी तैयारी अच्छी है।

इस साल, CAT 2025 का आयोजन 170 परीक्षा शहरों में किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की जानकारी CAT 2025 एडमिट कार्ड पर दी गई है। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे छात्रों को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। एडमिट कार्ड के साथ, छात्रों को वेरिफिकेशन के लिए एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना CAT 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें।

CAT 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें - यहां क्लिक करें

CAT 2025 परीक्षा का समय

CAT 2025 परीक्षा एक ही दिन में तीन स्लॉट में आयोजित की जाएगी। स्लॉट 1 सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। स्लॉट 2 दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक और स्लॉट 3 शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक होगा।

हर कैंडिडेट के लिए स्लॉट की जानकारी और परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करने का समय CAT 2025 एडमिट कार्ड पर दिया गया होगा। CAT 2025 के स्लॉट 1 में शामिल होने वालों को सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा। स्लॉट 2 में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को सुबह 11 बजे रिपोर्ट करना होगा और स्लॉट 3 वालों को दोपहर 3 बजे अपने आवंटित केंद्रों पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले वेरिफिकेशन और जांच की जाएगी।

CAT 2025: साथ ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

जैसा कि बताया गया है, CAT 2025 की परीक्षा रविवार, 30 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। इस मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र पर अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने होंगे:

CAT Admit Card 2025: CAT एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे छात्रों को परीक्षा के दिन अपने साथ लाना होगा। एडमिट कार्ड पर कैंडिडेट का विवरण, परीक्षा का स्लॉट और कैंडिडेट के लिए अन्य निर्देश दिए होंगे। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जानी होगी, न कि सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि परीक्षा हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

Valid ID Proof: एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा हॉल में एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाना जरूरी है। वैध आईडी प्रूफ में ये दस्तावेज शामिल हैं: वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड।

