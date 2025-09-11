Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
BSEB Exam: इंटर एग्जाम के लिए इस दिन से पहले करें आवेदन, देखें लेटेस्ट डिटेल

Sep 11, 2025, 16:32 IST

BSEB Exam Registration: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सत्र 2025-27 की इंटर (कक्षा 11वीं) में इनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 है। नमांकन से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लास्ट डेट बीतने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। वहीं, बाद में किसी तरह के बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Bihar BSEB Inter Exam Registration 2025
Bihar BSEB Inter Exam Registration 2025
