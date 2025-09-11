News

BSEB Exam: इंटर एग्जाम के लिए इस दिन से पहले करें आवेदन, देखें लेटेस्ट डिटेल

BSEB Exam Registration: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सत्र 2025-27 की इंटर (कक्षा 11वीं) में इनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 है। नमांकन से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लास्ट डेट बीतने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। वहीं, बाद में किसी तरह के बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

