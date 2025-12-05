CMAT 2026 Exam Dates Out: 25 जनवरी 2026 को होने वाले CMAT एग्जाम की डेटशीट जारी, cmat.nta.nic.in से डाउनलोड करें

CMAT एग्जाम के एडमिट कार्ड और सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने की तारीख, जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। साथ ही, सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।
CMAT 2026 एग्जाम डेट नोटिफिकेशन - यहां क्लिक करें
CMAT 2026: CMAT 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स
छात्र NTA द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस CMAT 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।
|इवेंट
|डेट
|स्टेट्स
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
|17 अक्टूबर 2025
|खत्म
|रजिस्टर करने की लास्ट डेट
|24 नवंबर 2025
|खत्म
|फीस जमा करने की लास्ट डेट
|25 नवंबर 2025
|खत्म
|रजिस्ट्रेशन सुधार विंडो
|26 से 28 नवंबर 2025
|खत्म
|सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी
|जनवरी 2026 (एक्सपेक्टेड)
|जल्द ही
|एडमिट कार्ड जारी
|जनवरी 2026 (परीक्षा से कुछ दिन पहले)
|जल्द ही
|CMAT 2026 एग्जाम डेट
|25 दिसंबर 2025 (आज)
|घोषित
|रिजल्ट
|फरवरी 2026 (एक्सपेक्टेड)
|जल्द ही
CMAT 2026 Sectional Breakdown: CMAT 2026 एग्जाम के लिए सेक्शन ब्रेक डाउन
|
सेक्शन
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
क्वांटिटेटिव टेक्निकल और डेटा इंटरप्रिटेशन
|
20
|
80
|
लॉजिकल रीजनिंग
|
20
|
80
|
लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन
|
20
|
80
|
जनरल अवेयरनेस
|
20
|
80
|
इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप
|
20
|
80
|
कुल योग
|
100
|
400
CMAT 2026 एडमिट कार्ड
CMAT 2026 के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। CMAT 2026 एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation