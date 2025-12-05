News

CMAT 2026 Exam Dates Out: 25 जनवरी 2026 को होने वाले CMAT एग्जाम की डेटशीट जारी, cmat.nta.nic.in से डाउनलोड करें

CMAT एग्जाम के एडमिट कार्ड और सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने की तारीख, जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। साथ ही, सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

CMAT 2026: CMAT 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स

छात्र NTA द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस CMAT 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।

इवेंट डेट स्टेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 17 अक्टूबर 2025 खत्म रजिस्टर करने की लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 खत्म फीस जमा करने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2025 खत्म रजिस्ट्रेशन सुधार विंडो 26 से 28 नवंबर 2025 खत्म सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी जनवरी 2026 (एक्सपेक्टेड) जल्द ही एडमिट कार्ड जारी जनवरी 2026 (परीक्षा से कुछ दिन पहले) जल्द ही CMAT 2026 एग्जाम डेट 25 दिसंबर 2025 (आज) घोषित रिजल्ट फरवरी 2026 (एक्सपेक्टेड) जल्द ही

CMAT 2026 Sectional Breakdown: CMAT 2026 एग्जाम के लिए सेक्शन ब्रेक डाउन

सेक्शन प्रश्नों की संख्या अंक क्वांटिटेटिव टेक्निकल और डेटा इंटरप्रिटेशन 20 80 लॉजिकल रीजनिंग 20 80 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 80 जनरल अवेयरनेस 20 80 इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप 20 80 कुल योग 100 400

CMAT 2026 एडमिट कार्ड

CMAT 2026 के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। CMAT 2026 एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।

