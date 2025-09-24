ICAI CA January 2026 Schedule: जारी हुआ सीए जनवरी 2026 का शेड्यूल, जानें कब होंगी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं

ICAI CA January 2026 Exam Registration How to Apply: रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करें अप्लाई

सीए जनवरी 2026 सेशन की परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी और उम्मीदवारों को बताया जाता है कि उन्हें 16 नवंबर 2025 से पहले फीस भरना होगा। डेट बितने के बाद लेट फीस लगेंगे। सीए परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

ICAI CA January 2026 Schedule: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA जनवरी 2026 सेशन की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट भी जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को eservices.icai.org पर सेल्फ सर्विस पोर्टल (SSP) के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके साथ ही एग्जाम फीस भी जमा करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं कब आयोजित होने वाली है।

ICAI के आधिकारिक पोर्टल eservices.icai.org पर जाएं।

यहां फोन नंबर, मेल आईडी आदि भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

जरूरी डाॅक्यूमेंट्स अपलोड करें।

एग्जाम फीस जमा करें और सबमिट करें.

ICAI CA January 2026 Exam Date: कब होंगे एग्जाम?

जारी किए गए आधिकारिक परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, जनवरी 2025 सत्र के लिए आईसीएआई सीए फाउंडेशन परीक्षा 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026 को होगी। सीए फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 1 और 2 तीन घंटे के होंगे, जबकि पेपर 3 और 4 दो घंटे के होंगे। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी को और ग्रुप 2 की परीक्षा 12, 15 और 17 जनवरी को होगी। सीए फाइनल परीक्षा छह दिन चलेगी। ग्रुप 1 की परीक्षा 5, 7 और 9 जनवरी को और ग्रुप 2 की परीक्षा 11, 13 और 16 जनवरी को होगी। आईसीएआई ने कहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल त्योहारों के कारण कोई परीक्षा नहीं होगी। जनवरी 2026 की आईसीएआई सीए परीक्षा नौ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा केंद्रों - अबू धाबी, बहरीन, थिम्पू (भूटान), दोहा, दुबई, काठमांडू (नेपाल), कुवैत, मस्कट और रियाद (सउदी अरब) में भी होगी। उम्मीदवार प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा चुन सकते हैं। हालांकि, कुछ पेपर केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे।