UP Board 10th Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 10 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 का पाठ्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो अपनी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप अब अपने सभी मुख्य विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम का पीडीएफ संस्करण आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह नया पाठ्यक्रम छात्रों को उनकी आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या पढ़ना है, इसका एक स्पष्ट विचार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें अद्यतन परीक्षा पैटर्न के बारे में भी जानकारी शामिल है, ताकि छात्र परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने और अपनी पढ़ाई की प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए अपने विषय-वार पाठ्यक्रम को अवश्य डाउनलोड करें।

Check| UP Board Class 10 Syllabus 2025-26 (All Subjects)