UP Board 10th Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 10 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Anisha Mishra
Sep 24, 2025, 13:34 IST

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का सिलेबस आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। छात्र अब सभी प्रमुख विषयों, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए विषयवार PDF सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यह नया सिलेबस आगामी यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और संशोधित परीक्षा पैटर्न का पूरा विवरण देता है।

UP Board 10th Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 10 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 का पाठ्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो अपनी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप अब अपने सभी मुख्य विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम का पीडीएफ संस्करण आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह नया पाठ्यक्रम छात्रों को उनकी आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या पढ़ना है, इसका एक स्पष्ट विचार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें अद्यतन परीक्षा पैटर्न के बारे में भी जानकारी शामिल है, ताकि छात्र परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने और अपनी पढ़ाई की प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए अपने विषय-वार पाठ्यक्रम को अवश्य डाउनलोड करें।

Check| UP Board Class 10 Syllabus 2025-26 (All Subjects)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 पाठ्यक्रम: UP Board Class 10 Syllabus 2025-26 PDF Link

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की कक्षा 10वीं के 2024-25 सिलेबस का सीधा डाउनलोड लिंक पाने के लिए, नीचे दी गई तालिका देखें और अपने मनपसंद विषय का पीडीएफ डाउनलोड करें।

Subjects

Download Link

901 -  हिंदी (Hindi)

Download PDF

917 - अंग्रेज़ी (English)

Download PDF

928 - गणित (Maths)

Download PDF

930 - गृह विज्ञान (science)

Download PDF

931 - विज्ञान (Science)

Download PDF

932 - सामाजिक विज्ञान (Social Science)

Download PDF

941 - कंप्यूटर (Computer)

Download PDF

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का सिलेबस 2025-26 कैसे डाउनलोड करें: Steps to Download the UP Board Syllabus

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का सिलेबस 2025-26 डाउनलोड करने के लिए छात्र इन आसान चरणों का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट से सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले upmsp.edu.in पर जाएँ।

  2. 'पाठ्यक्रम' लिंक खोजें: होमपेज पर, बाईं ओर नीचे दिए गए "Courses Session 2025-26" लिंक पर क्लिक करें।

  3. सिलेबस तक पहुँचें: स्क्रीन पर सभी विषयों के लिए कक्षा 10वीं के सिलेबस 2025-26 के लिंक दिखाई देंगे।

  4. डाउनलोड करें और सेव करें: अपनी आवश्यकतानुसार, एक-एक करके विषयों के लिंक पर क्लिक करें और सिलेबस की पीडीएफ फाइलें डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें।

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सिलेबस 2025-26 का जारी होना आगामी हाई स्कूल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विषय-वार पीडीएफ डाउनलोड करके, छात्र नए पाठ्यक्रम और संशोधित परीक्षा पैटर्न की स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई की प्रभावी ढंग से योजना बना पाएंगे और आत्मविश्वास के साथ अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

