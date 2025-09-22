UP Board 10th Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और उसे पूरी तरह से समझने के लिए, इस लेख को पूरी तरह से पढ़ना अत्यधिक अनुशंसित है। इसके अतिरिक्त, आप इस पृष्ठ से मुफ्त पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी सहायता करेगा।

UP Board Class 10 Science Syllabus 2025-26 in Hindi: उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 विज्ञान का नवीनतम पाठ्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट UPMSP पर जारी कर दिया है। यह लेख विज्ञान गद्य, विज्ञान कविता और विज्ञान व्याकरण के विकास का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, जिसके लाखों वक्ता हैं, और यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

UP Board Class 10 Science Course Structure 2025-26

यहाँ शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान पाठ्यक्रम की विस्तृत संरचना दी गई है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। परीक्षा पैटर्न और अंक वितरण को ध्यान से देखें।

UP Board Class 10 Science Syllabus 2025-26

परीक्षा 70 अंकों की होगी और शेष 30 अंक स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:

कक्षा 10 के लिए संपूर्ण विज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा, यह लेख शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान पाठ्यक्रम को पीडीएफ प्रारूप में आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करना सुनिश्चित करते हुए, तुरंत अपनी तैयारी शुरू करने में मदद करता है।