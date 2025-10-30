ICAI CA September Result 2025: हो जाएं तैयार, इस तारीख को जारी होगा CA सितंबर एग्जाम रिजल्ट

ICAI CA September 2025 Result Date and Time: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA सितंबर 2025 रिजल्ट की डेट और टाइम की घोषणा कर दी है। सभी छात्र 3 नवंबर, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के रिजल्ट देख सकते हैं। जो छात्र CA सितंबर 2025 एग्जाम में शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, ICAI CA सितंबर फाइनल और इंटरमीडिएट रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर 2 बजे तक घोषित किए जाएंगे। साथ ही, CA फाउंडेशन रिजल्ट 2025 शाम 5 बजे तक घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखने होंग

ICAI CA सितंबर 2025 रिजल्ट ऑफिशियल नोटिस - यहां क्लिक करें

ICAI CA सितंबर 2025 रिजल्ट की डेट और टाइम

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, CA फाइनल और इंटरमीडिएट के नतीजे सबसे पहले दोपहर 2 बजे घोषित किए जाएंगे, उसके बाद शाम 5 बजे CA फाउंडेशन के नतीजे भी घोषित कर दिए दाएंगे। इससे जुड़ी पूरी अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल को देखे।