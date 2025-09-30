UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
JEE Main 2026: देने वाले हैं जेईई मेंस एग्जाम? परीक्षा से पहले पढ़ ले ये जरूरी एडवाइजरी

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 30, 2025, 12:20 IST

JEE Main 2026: जेईई मेंस की परीक्षा दो सत्रों (जनवरी और अप्रैल) में आयोजित होने वाली है। वहीं आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर शुरू किए जाएंगे।

JEE Main 2026
JEE Main 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 को लेकर नई एडवाइजरी जानकारी की है। यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहली सत्र जनवरी 2026 और दूसरी अप्रैल 2026 में है। जो उम्मीदवार पहली सत्र की परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो अक्टूबर 2025 में खुल जाएंगे। उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। एनटीए की ओर से छात्रों से सुझाव दिए गए है कि आवेदन करने से पहले अपने जरूरी डॉक्यूमेंट चेक और अपडेट कर लें, ताकि आवेदन के दौरान किसी तरह की समस्या न हो। अगर आप किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। एनटीए ने चेतावनी दी है कि अगर किसी उम्मीदवार का कोई दस्तावेज गलत होता है, तो उसी वक्त आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

दो सत्रों में होगी परीक्षा 

एनटीए जेईई मेन 2026 की परीक्षा दो सत्रों में होने वाली है। पहला सत्र जनवरी 2026 और दूसरा सत्र अप्रैल 2026 में निर्धारित किया जाएगा।

कहां से करेंगे पंजीकरण? 

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन लिंक एनटीए द्वारा आधिकारिक जेईई मेन वेबसाइट, यानी jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा।

कौन-कौन से दस्तावेज अपडेट होने चाहिए?

  • आधार कार्ड: नाम, जन्मतिथि (कक्षा 10 के प्रमाण पत्र के अनुसार)
  • फोटो
  • पता और पिता का नाम सही होना चाहिए
  • यूडीआईडी कार्ड (विकलांग उम्मीदवारों के लिए)
  • श्रेणी प्रमाण पत्र (EWS/SC/ST/OBC)

उम्मीदवारों के लिए सलाह  

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले सभी दस्तावेज चेक और अपडेट कर लें। ऐसे करने से आप आखिरी मिनट के तनाव से बच सकते हैं। जेईई परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in पर नियमित रूप से नजर रखें।

क्यों जरूरी है यह तैयारी? 

जेईई मेन, एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य केंद्रीय तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा है। यह जेईई एडवांस्ड के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा भी है।

जेईई मेन के लिए पंजीकरण कैसे करना होगा?

  • आधिकारिक वेबसइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। 
  • होम पेज पर जेईई मेन सत्र 1 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। 
  • अगली विंडो पर, संपर्क विवरण और अन्य जानकारी दर्ज करें। 
  • अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। 
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।


