JEE Main 2026: देने वाले हैं जेईई मेंस एग्जाम? परीक्षा से पहले पढ़ ले ये जरूरी एडवाइजरी

JEE Main 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 को लेकर नई एडवाइजरी जानकारी की है। यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहली सत्र जनवरी 2026 और दूसरी अप्रैल 2026 में है। जो उम्मीदवार पहली सत्र की परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो अक्टूबर 2025 में खुल जाएंगे। उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। एनटीए की ओर से छात्रों से सुझाव दिए गए है कि आवेदन करने से पहले अपने जरूरी डॉक्यूमेंट चेक और अपडेट कर लें, ताकि आवेदन के दौरान किसी तरह की समस्या न हो। अगर आप किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। एनटीए ने चेतावनी दी है कि अगर किसी उम्मीदवार का कोई दस्तावेज गलत होता है, तो उसी वक्त आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

दो सत्रों में होगी परीक्षा

एनटीए जेईई मेन 2026 की परीक्षा दो सत्रों में होने वाली है। पहला सत्र जनवरी 2026 और दूसरा सत्र अप्रैल 2026 में निर्धारित किया जाएगा।