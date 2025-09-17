My Career Advisor: अब एआई बनेगा करियर गुरू, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया माई करियर एडवाइजर एप

Career Guidance: आज के समय में एआई ने जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। बड़े से लेकर बड़े तक सभी हर छोटे मोटे सवालों के लिए एआई की मदद लेने लगे हैं। इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने भी एआई की मदद से बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता आसान बना दिया है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से खास करियर गाइडेंस एप लॉन्च किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है, जो छात्रों और अभिभावकों को सही करियर ऑप्शन चुनने के लिए मार्गदर्शन देगा।

जुलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन (एबीबीएस) के दौरान “माई करियर एडवाइजर” ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।

यह ऐप छात्रों को एआई-मिलान वाले करियर पथ, साझा करने योग्य रिपोर्ट और विस्तृत तैयारी मार्गदर्शिका प्रदान करेगा, जिससे वे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ 1,500 से अधिक करियर विकल्पों का पता लगा सकेंगे।