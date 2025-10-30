NCERT Books New Pattern 2026-27: NCERT का बड़ा फैसला: 9वीं से 12वीं तक का नया सिलेबस, अब ब्रिज कोर्स के बाद मिलेगी नई किताबें

Breaking News

NCERT Books: NCERT 2026 अगले सेशन से क्लास 9वीं से 12वीं तक के नए सिलेबस की नई किताबें तैयार कर रहा है। ये पूरी तरह नए पैटर्न के साथ बनाई जाएंगी। साथ ही, अब बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स भी शामिल कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। शैक्षिक सत्र 2025-2026 से, छात्रों को नए पर सिलेबस पर आधारित नई किताबें मिलेंगी। परंतु, इससे पहले, छात्रों को नए सिलेबस के लिए तैयार करने करने के लिए ब्रिज कोर्स करना जरूरी हो गया है। NCERT की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के लिए किताबें तैयार करने में जुटा है। इसके लिए विशेषज्ञों की अलग-अलग समितियां काम कर रही हैं। NCERT के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश सकलानी का कहना है कि सारी नई किताबें स्कूली शिक्षा के लिए बनाए गए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-SE) के आधार पर तैयार की गई हैं। ब्रिज कोर्स क्या होता है? ब्रिज कोर्स का मकसद छात्रों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देना है। साथ ही, बच्चों को अगली कक्षा में जाने के लिए अच्छे से तैयार करना है। इस कोर्स को करने की एक बुकलेट आती है, जिसका उपयोग किया जाएगा। NCERT द्वारा बदले गए सिलेबस को समझने के लिए ब्रिज कोर्स काफी जरूरी है। इस कोर्स के लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है।

9वीं से 12वीं की नई NCERT बुक्स कब आएगी? अभी तक पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की किताबें जारी की जा चुकी हैं। साथ ही, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लास की किताबें अगले साल फरवरी से जुलाई के बीच उपलब्ध हो जाएंगी। 2026-27 के सेशन में 9वीं से 12वीं तक की नई किताबें आ जाएंगी। इसके लिए जनवरी में एक्सपर्ट की टीमें बना दी जाएंगी। ब्रिज कोर्स के लिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, साइंस सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ-फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन विषयों की कमेटी बनाई गई थी। इसी तरह से जब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नई किताबें आएंगी तो उस समय भी ब्रिज कोर्स लागू होंगे। NCERT के सिलेबस में चेंजेस क्या है? NCERT के सिलेबस में कई तरह के चेंजेस किए है। किताबों में बच्चों के लिए नए पैटर्न में एक्टिविटी और ग्राफिक्स जोड़ा गया है, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी। क्लासेस की नई किताबें