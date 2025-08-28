GATE 2026 Registration Start Today
Focus
Quick Links

NEET PG Merit List: नीट पीजी 50% AIQ कोटा की मेरिट लिस्ट जारी, natboard.edu.in पर करें चेर

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Aug 28, 2025, 13:23 IST

NEET PG 2025 Merit List OUT: एनबीईएमएस की ओर से नीट पीजी की 50% ऑल इंडिया कोटा सीटों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई हैं, जिसके बाद पात्र उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड 5 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कैंडिडेट इसे छह महीने तक डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET PG Merit List
NEET PG Merit List
Register for Result Updates

NEET PG 2025 Merit List Released: नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन (NBEMS) ने एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा, DrNB और पोस्ट MBBS DNB कोर्सेज की 50% अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों पर एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

AIQ काउंसलिंग के सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर कार्ड 5 सितंबर 2025 से NBEMS की ऑफिशिलय वेबसाइट natboard.edu.in पर उपलब्ध होगा। यह स्कोरकार्ड केवल 6 महीने तक डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें कि इसकी कोई प्रिंट कॉपी डाक के जरिए नहीं भेजी जाएगी।  


अखिल भारतीय 50% कोटा स्कोरकार्ड में क्या-क्या मिलता है?

  • ऑल इंडिया रैंक (NEET PG 2025 Rank): यह रैंक उन सभी कैंडिडेट के बीच आपकी स्थिति बताता है, जो नीट पीजी 2025 परीक्षा में उपस्थित रहे थे। इसे NBEMS की ओर से पहले ही 19 अगस्त 2025 को जारी किया गया है।

  • अखिल भारतीय 50% कोटा रैंक (AIQ Rank): यह रैंक आपकी स्थिति उन उम्मीदवारों के बीच बताती है जो 50% अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग के लिए पात्र हैं। यह केवल 2025 सत्र के DNB, DrNB, एमडी और एमएस (6 साल का कोर्स), पीजी डिप्लोमा और NBEMS डिप्लोमा सीटों के लिए मान्य होते हैं।

  • श्रेणी रैंक (AIQ Category Rank): यह रैंक आपकी स्थिति आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी (OBC/SC/ST/EWS) के अंदर बताती है। ये सभी उम्मीदवार 50% AIQ काउंसलिंग के लिए पात्र हैं। यह भी केवल 2025 सत्र के लिए ही मान्य है।

डॉक्यूमेंट्स की होगी जांच

अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार को एमडी, एमएस, डीएनबी, डीआरएनबी या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में स्वतः प्रवेश मिल जाएगा। काउंसलिंग के दौरान, उम्मीदवारों के एमबीबीएस/एफएमजीई अंकों और मूल दस्तावेजों की सही तरीके से जांच की जाएगी। यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है और टाई-ब्रेकिंग में लाभ देती है, तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

परीक्षा के दौरान इन बातों का रखें ख्याल

यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करता पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और एनबीईएमएस/एमसीसी द्वारा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

यहां से मिलेगी ऑफिशियल जानकारी

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट देखें। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, उम्मीदवार एनबीईएमएस हेल्पलाइन नंबर 011-45593000 पर संपर्क कर सकते हैं या एनबीईएमएस संचार पोर्टल exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main पर लिख सकते हैं।

Related Stories


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News