Punjab School Holiday Extended: पंजाब में अब 7 सितंबर तक रहेगी छुट्टी, इस दिन से स्कूल जा सकेंगे बच्चे

Punjab School Holiday Extended: पंजाब में भारी बारिश ने अब बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे जनजीवन को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं, इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्ते से पंजाब के स्कूल बंद थे, वहीं खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने इस फैसले को जारी रखने का आदेश दिया है।

शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश

अब पंजाब के स्कूलों में 7 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की है। वहीं स्कूल 8 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। यह फैसला राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। राज्य में स्कूल बंद की घोषणा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की है। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब के सभी सरकारी/ सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक 7 सितंबर सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।’’