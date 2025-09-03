IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Punjab School Holiday Extended: पंजाब में अब 7 सितंबर तक रहेगी छुट्टी, इस दिन से स्कूल जा सकेंगे बच्चे

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 3, 2025, 13:37 IST

Punjab School Holiday Extended: पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अब पंजाब की सभी स्कूल 8 सितंबर को खुलेंगे। इससे पहले सरकार ने 12वीं कक्षा तक की सभी स्कूलों और कॉलेजों को 3 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी पंजाब के स्कूलों में पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं, तो पूरी खबर यहां पढ़ें

Punjab School Holiday Extended: पंजाब में भारी बारिश ने अब बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे जनजीवन को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं, इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्ते से पंजाब के स्कूल बंद थे, वहीं खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने इस फैसले को जारी रखने का आदेश दिया है। 

शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश

अब पंजाब के स्कूलों में 7 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की है। वहीं स्कूल 8 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। यह फैसला राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। राज्य में स्कूल बंद की घोषणा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की है। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब के सभी सरकारी/ सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक 7 सितंबर सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।’’

बैंस ने कहा, “सभी से अनुरोध है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।’’ इससे पहले, सरकार ने तीन सितंबर तक सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद रावी, सतलुज और व्यास नदियों और मौसमी नालों में उफान आ गया है, जिससे पंजाब में भारी बाढ़ आ गई है। बारिश ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को और भी बदतर बना दिया है।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

