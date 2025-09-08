अभी 9 सितंबर को नहीं खुलेंगे पंजाब के स्कूल, डिप्टी कमिश्नर करेंगे सभी बिल्डिंग का निरीक्षण

News

Punjab School Closed: इस साल देश के कई राज्यों में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसके परिणामस्वरूप कई इलाके बाढ़ से डूब चुके हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल लंबे समय से बंद थे और उम्मीद थी कि 9 सितंबर को स्कूल दोबारा से खुल जाएंगे, लेकिन पंजाब के लगातार खराब होते मौसम के कारण अब स्कूलों की छुट्टियां दोबारा बढ़ा दी गई है। बता दें कि पंजाब के स्कूल 9 सितंबर को नहीं खुलेंगे। हालांकि, यह आदेश छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। 8 सितंबर को केवल शिक्षक और कर्मचारी ही स्कूलों में सफाई और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रवेश करेंगे। संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाए गए स्कूलों के लिए फिर से खुलने में और देरी हो सकती है।

Punjab School Closed: पंजाब में 9 सितंबर को फिर से खुलने के लक्ष्य के साथ सबसे पहले स्कूलों की सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। भारी बारिश और पूरे क्षेत्र में भीषण बाढ़ के कारण बंद हुए पंजाब के स्कूल अब 9 सितंबर, 2025 को फिर से खुलेंगे। 25 अगस्त, 2025 को बंद होने वाले स्कूलों में, अधिकारियों द्वारा पिछले 30 वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ के कारण, काफी व्यवधान आया है। पंजाब सरकार ने ज़िला आयुक्तों (DC) को छात्रों के लौटने से पहले स्कूल भवनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। केवल शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को ही 8 सितंबर, 2025 को भवनों की स्थिति का आकलन करने, कक्षाओं की सफाई करने और आवश्यक सुरक्षा जांच करने के लिए परिसरों का दौरा करने की अनुमति है। डीसी करेंगे स्कूल खोलने का फैसला छात्रों की उपस्थिति तभी बहाल होगी जब परिसर सुरक्षित माना जाएगा। डीसी द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के डीसी को सुरक्षा और स्वच्छता स्थितियों का आकलन करने के लिए सभी स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है। ये निरीक्षण अनिवार्य हैं, और प्रत्येक डीसी के पास ऐसे किसी भी स्कूल को फिर से खोलने में देरी करने का अधिकार है, जिसे बाढ़ से संबंधित गंभीर क्षति हुई हो या जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करता हो।

यदि कोई स्कूल असुरक्षित पाया जाता है, तो उन स्कूलों की छुट्टियों का आगे बढ़ा दिया जाएगा। यह एहतियाती उपाय छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। प्रत्येक स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय पूरी तरह से संबंधित डीसी के निष्कर्षों पर आधारित होगा। बाढ़ से स्कूल का बुनियादी ढांचा प्रभावित पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से विभिन्न जिलों में नुकसान हुआ है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में कम से कम 43 लोगों की जान चली गई है और कई इलाकों में अभी भी राहत कार्य जारी है। शैक्षणिक संस्थान उन सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में शामिल हैं जो काफी प्रभावित हुए हैं। कई हिस्सों में स्कूल भवनों में संरचनात्मक समस्याएं, जलभराव और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। 8 सितंबर, 2025 को स्कूल कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन और सफाई के प्रयासों का उद्देश्य अगले दिन छात्रों की वापसी के लिए परिसर को तैयार करना है, बशर्ते कि डीसी फिर से खोलने की मंजूरी दें।