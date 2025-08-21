SBI PO Prelims Result 2025 Soon
Focus
Quick Links

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने बढ़ाई कक्षा 9वीं-12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट, यहां देखें नया शेड्यूल

UP Board Class 10, 12 Registration 2026:  स्कूलों को 6 सितंबर तक यूपीएमएसपी पोर्टल upmsp.edu.in  पर छात्रों का विवरण अपलोड करना होगा। 7 से 11 सितंबर तक डेटा सत्यापन और 12 से 20 सितंबर के बीच सुधार की सुविधा उपलब्ध है।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 21, 2025, 18:03 IST
UP Board Exam 2026
UP Board Exam 2026
Register for Result Updates

UP Board Class 10, 12 Registration 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पंजीकरण, शुल्क भुगतान, डेटा वेरिफिकेशन और अंतिम जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 1 सितंबर है।

बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों की शैक्षणिक और फीस संबंधी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 6 सितंबर तक अपलोड करने को कहा है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के अपलोड किए गए डेटा का वेरिफिकेशन 7 से 11 सितंबर के बीच किया जाएगा, जबकि यदि आवश्यक हो, तो सुधार 12 से 20 सितंबर के बीच किए जा सकते हैं।

यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। डेटा सत्यापन 11 से 13 सितंबर के बीच किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो 14 से 20 सितंबर तक सुधार किए जा सकेंगे। प्रधानाचार्य द्वारा साइंन फोटो और नामांकन सूची की हार्डकॉपी भी 30 सितंबर तक जमा करनी होगी।

बोर्ड ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी सुधार या बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानाचार्यों को छात्र पंजीकरण और परीक्षा प्रक्रियाओं में विसंगतियों से बचने के लिए संशोधित कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 पंजीकरण 2026 अनुसूची यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 पंजीकरण 2026 और फॉर्म जमा करने के लिए संशोधित कार्यक्रम नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

UP Board कक्षा 9, 11 का शेड्यूल

कक्षा 9 और 11 के लिए संशोधित कार्यक्रम यहां देखें

  कक्षा 9वीं-11वीं का शेड्यूल

तारीख

पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए शुल्क जमा करना

सितंबर 10, 2025

छात्र के शैक्षणिक विवरण का सत्यापन

सितंबर 11 से सितंबर 13, 2025

प्रधानाचार्य द्वारा सुधार

सितंबर 14 से सितंबर 20, 2025

हस्ताक्षरित फोटो और नाममात्र रोल हार्डकॉपी का अंतिम प्रस्तुतीकरण

सितंबर 30, 2025

Related Stories

UP Board कक्षा 10, 12 का शेड्यूल

कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए संशोधित कार्यक्रम की तिथियां यहां देखें

कक्षा 10वीं-12वीं का शेड्यूल

तारीख

सभी पंजीकृत छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क जमा करना

सितंबर 1, 2025

शैक्षणिक विवरण और शुल्क विवरण अपलोड करना

सितंबर 6, 2025

अपलोड किए गए छात्र डेटा का चेकलिस्ट सत्यापन

सितंबर 7 से सितंबर 11, 2025

प्रधानाचार्य द्वारा सुधार

सितंबर 12 to सितंबर 20, 2025

फोटो प्रस्तुत करना

सितंबर 30, 2025



Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News