UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने बढ़ाई कक्षा 9वीं-12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट, यहां देखें नया शेड्यूल

UP Board Class 10, 12 Registration 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पंजीकरण, शुल्क भुगतान, डेटा वेरिफिकेशन और अंतिम जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 1 सितंबर है।

बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों की शैक्षणिक और फीस संबंधी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 6 सितंबर तक अपलोड करने को कहा है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के अपलोड किए गए डेटा का वेरिफिकेशन 7 से 11 सितंबर के बीच किया जाएगा, जबकि यदि आवश्यक हो, तो सुधार 12 से 20 सितंबर के बीच किए जा सकते हैं।

यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। डेटा सत्यापन 11 से 13 सितंबर के बीच किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो 14 से 20 सितंबर तक सुधार किए जा सकेंगे। प्रधानाचार्य द्वारा साइंन फोटो और नामांकन सूची की हार्डकॉपी भी 30 सितंबर तक जमा करनी होगी।