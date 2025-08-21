UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने बढ़ाई कक्षा 9वीं-12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट, यहां देखें नया शेड्यूल

UP Board Class 10, 12 Registration 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पंजीकरण, शुल्क भुगतान, डेटा वेरिफिकेशन और अंतिम जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 1 सितंबर है।
बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों की शैक्षणिक और फीस संबंधी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 6 सितंबर तक अपलोड करने को कहा है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के अपलोड किए गए डेटा का वेरिफिकेशन 7 से 11 सितंबर के बीच किया जाएगा, जबकि यदि आवश्यक हो, तो सुधार 12 से 20 सितंबर के बीच किए जा सकते हैं।
यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। डेटा सत्यापन 11 से 13 सितंबर के बीच किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो 14 से 20 सितंबर तक सुधार किए जा सकेंगे। प्रधानाचार्य द्वारा साइंन फोटो और नामांकन सूची की हार्डकॉपी भी 30 सितंबर तक जमा करनी होगी।
बोर्ड ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी सुधार या बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानाचार्यों को छात्र पंजीकरण और परीक्षा प्रक्रियाओं में विसंगतियों से बचने के लिए संशोधित कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 पंजीकरण 2026 अनुसूची यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 पंजीकरण 2026 और फॉर्म जमा करने के लिए संशोधित कार्यक्रम नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।
UP Board कक्षा 9, 11 का शेड्यूल
कक्षा 9 और 11 के लिए संशोधित कार्यक्रम यहां देखें
|
कक्षा 9वीं-11वीं का शेड्यूल
|
तारीख
|
पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए शुल्क जमा करना
|
सितंबर 10, 2025
|
छात्र के शैक्षणिक विवरण का सत्यापन
|
सितंबर 11 से सितंबर 13, 2025
|
प्रधानाचार्य द्वारा सुधार
|
सितंबर 14 से सितंबर 20, 2025
|
हस्ताक्षरित फोटो और नाममात्र रोल हार्डकॉपी का अंतिम प्रस्तुतीकरण
|
सितंबर 30, 2025
UP Board कक्षा 10, 12 का शेड्यूल
कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए संशोधित कार्यक्रम की तिथियां यहां देखें
|
कक्षा 10वीं-12वीं का शेड्यूल
|
तारीख
|
सभी पंजीकृत छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क जमा करना
|
सितंबर 1, 2025
|
शैक्षणिक विवरण और शुल्क विवरण अपलोड करना
|
सितंबर 6, 2025
|
अपलोड किए गए छात्र डेटा का चेकलिस्ट सत्यापन
|
सितंबर 7 से सितंबर 11, 2025
|
प्रधानाचार्य द्वारा सुधार
|
सितंबर 12 to सितंबर 20, 2025
|
फोटो प्रस्तुत करना
|
सितंबर 30, 2025
