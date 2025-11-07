WBSSC Result 2025 OUT
Karnataka PGCET 2025: प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट आज cetonline.karnataka.gov.in पर होगा जारी...

Akshara Verma
Akshara Verma
Nov 7, 2025, 13:31 IST

Karnataka PGCET 2025 Final Round Provisional Allotment Result: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (Karnataka Examination Authority) आज, 7 नवंबर, 2025 को कर्नाटक PGCET 2025 के फाइनल राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित करेगा। जारी की गई सूचना के अनुसार, प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के लिए लिंक दोपहर 2 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ऑनलाइन दिए गए लिंक से यह अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

कर्नाटक PGCET 2025 के राउंड 3 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 8 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए रिपोर्ट करने से पहले छात्रों को अलॉटमेंट ऑर्डर जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। कैंडिडेट के लिए कॉलेजों में एडमिशन के लिए रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर, 2025 है।

कर्नाटक PGCET 2025 फाइनल राउंड प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट - यहां क्लिक करें (जल्द ही उपलब्ध होगा)

कर्नाटक PGCET 2025 राउंड 3 प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स

कर्नाटक PGCET 2025 के राउंड 3 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। छात्र अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स देख सकते हैं:

स्टेप 1: KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2: कर्नाटक PGCET 2025 राउंड 3 प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: CET नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करें।

स्टेप 4: PGCET अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

यहां भी पढ़े: CLAT 2026 Registration Close: CLAT 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया consortiumofnlus.ac.in पर आज बंद हो जाएंगी, 9 नवंबर तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो

