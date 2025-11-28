BEU Result 2025 OUT: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, beu-bih.ac.in से डाउनलोड करें UG, PG मार्कशीट PDF

Bihar Engineering University Result 2025: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने अपनी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस के BEU रिजल्ट 2025 जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट और मार्कशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
BEU Result 2025 Direct Link
बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक BEU पटना ने M.Tech 1st सेमेस्टर (2024-26), B.Tech 3rd सेमेस्टर (2023-27) और B.Arch 3rd सेमेस्टर (2023-28) एग्जामिनेशन 2024 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर दर्ज करके BEU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।
|कोर्स
|बैच / सत्र
|रिजल्ट तारीख
|रिजल्ट लिंक
|M.Tech 1st Semester Examination, 2024
|2024–26
|25 नवंबर 2025
|क्लिक करें
|B.Tech 3rd Semester Examination, 2024
|2023–27
|25 नवंबर 2025
|क्लिक करें
|B.Arch 3rd Semester Examination, 2024
|2023–28
|25 नवंबर 2025
|क्लिक करें
|B.Tech 5th Semester Examination, 2024
|2022–26
|25 अक्टूबर 2025
|क्लिक करें
|M.Tech 2nd Semester Examination, 2024
|2023–25
|23 सितंबर 2025
|क्लिक करें
|B.Tech 1st Semester Examination, 2024
|2024–28
|17 सितंबर 2025
|क्लिक करें
|B.Arch 1st Semester Examination, 2024
|2024–29
|17 सितंबर 2025
|क्लिक करें
|MBA 2nd Semester Examination, 2024
|2023–25
|27 अगस्त 2025
|क्लिक करें
|MBA 1st Semester Examination, 2024
|2024–26
|27 अगस्त 2025
|क्लिक करें
BEU Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?
छात्र BEU की मार्कशीट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
-
पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: beu-bih.ac.in।
-
वेबसाइट के होमपेज पर Examination / Result 2025 सेक्शन पर क्लिक करें।
-
अपना Course, Semester और Exam Year चुनें।
-
Roll Number दर्ज करें।
-
सबमिट पर क्लिक करें।
-
आपकी मार्कशीट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सेव कर लें
BEU Result 2025 में क्या मिलेगा?
उम्मीदवारों को अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद निम्नलिखित विवरणों को जरूर चेक करना चाहिए:
-
छात्र का नाम और रोल नंबर
-
कोर्स व सेमेस्टर
-
विषयवार मार्क्स
-
कुल प्राप्तांक
-
पास / फेल का स्टेटस
-
यूनिवर्सिटी की डिजिटल सील
