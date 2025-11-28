BEU Result 2025 OUT: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, beu-bih.ac.in से डाउनलोड करें UG, PG मार्कशीट PDF

Bihar Engineering University Result 2025: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने अपनी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस के BEU रिजल्ट 2025 जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट और मार्कशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

BEU Result 2025 Direct Link

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक BEU पटना ने M.Tech 1st सेमेस्टर (2024-26), B.Tech 3rd सेमेस्टर (2023-27) और B.Arch 3rd सेमेस्टर (2023-28) एग्जामिनेशन 2024 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर दर्ज करके BEU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।