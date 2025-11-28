CTET 2026 Application Form
BEU Result 2025 OUT: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, beu-bih.ac.in से डाउनलोड करें UG, PG मार्कशीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 28, 2025, 12:22 IST

Bihar Engineering University Result 2025: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट- beu-bih.ac.in पर अलग-अलग UG और PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स जिसने परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। BEU रिजल्ट 2025 देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर दर्ज करना होगा।

Bihar Engineering University Result 2025

Bihar Engineering University Result 2025: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने अपनी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस के BEU रिजल्ट 2025 जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट और मार्कशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

BEU Result 2025 Direct Link

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक BEU पटना ने M.Tech 1st सेमेस्टर (2024-26), B.Tech 3rd सेमेस्टर (2023-27) और B.Arch 3rd सेमेस्टर (2023-28) एग्जामिनेशन 2024 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर दर्ज करके BEU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।

कोर्सबैच / सत्ररिजल्ट तारीखरिजल्ट लिंक
M.Tech 1st Semester Examination, 2024 2024–26 25 नवंबर 2025 क्लिक करें
B.Tech 3rd Semester Examination, 2024 2023–27 25 नवंबर 2025 क्लिक करें
B.Arch 3rd Semester Examination, 2024 2023–28 25 नवंबर 2025 क्लिक करें
B.Tech 5th Semester Examination, 2024 2022–26 25 अक्टूबर 2025 क्लिक करें
M.Tech 2nd Semester Examination, 2024 2023–25 23 सितंबर 2025 क्लिक करें
B.Tech 1st Semester Examination, 2024 2024–28 17 सितंबर 2025 क्लिक करें
B.Arch 1st Semester Examination, 2024 2024–29 17 सितंबर 2025 क्लिक करें
MBA 2nd Semester Examination, 2024 2023–25 27 अगस्त 2025 क्लिक करें
MBA 1st Semester Examination, 2024 2024–26 27 अगस्त 2025 क्लिक करें

BEU Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

छात्र BEU की मार्कशीट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: beu-bih.ac.in।

  2. वेबसाइट के होमपेज पर Examination / Result 2025 सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अपना Course, Semester और Exam Year चुनें।

  4. Roll Number दर्ज करें।

  5. सबमिट पर क्लिक करें।

  6. आपकी मार्कशीट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  7. इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सेव कर लें

BEU Result 2025 में क्या मिलेगा?

उम्मीदवारों को अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद निम्नलिखित विवरणों को जरूर चेक करना चाहिए:

  • छात्र का नाम और रोल नंबर

  • कोर्स व सेमेस्टर

  • विषयवार मार्क्स

  • कुल प्राप्तांक

  • पास / फेल का स्टेटस

  • यूनिवर्सिटी की डिजिटल सील

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

