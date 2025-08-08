BHU UG Admission 2025: बीएचयू UG राउंड 1 रिजल्ट, यहां bhu.ac.in से कर सकेंगे चेक

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से आज यानी 8 अगस्त 2025 को यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट घोषित करेगा। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

छात्रों को ध्यान देना चाहिए स्नातक में प्रवेश के लिए कुल चार सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी किए जाएंगे। चौथे और आखिरी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को 25 अगस्त 2025 के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। बीएचयू में स्नातक प्रवेश से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

BHU UG Admission 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार बीएचयू स्नातक प्रवेश परीक्षा एवं अन्य विवरणों के बारे में जान सकते हैं: