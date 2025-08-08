BHU UG Admission 2025: बीएचयू UG राउंड 1 रिजल्ट, यहां bhu.ac.in से कर सकेंगे चेक

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से आज यानी 8 अगस्त 2025 को यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट घोषित करेगा। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।
छात्रों को ध्यान देना चाहिए स्नातक में प्रवेश के लिए कुल चार सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी किए जाएंगे। चौथे और आखिरी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को 25 अगस्त 2025 के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। बीएचयू में स्नातक प्रवेश से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
BHU UG Admission 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार बीएचयू स्नातक प्रवेश परीक्षा एवं अन्य विवरणों के बारे में जान सकते हैं:
|
यूनिवर्सिटी
|
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU)
|
परिक्षा का नाम
|
स्नातक प्रवेश परीक्षा
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
bhu.ac.in
|
प्रथम दौर आवंटन
|
8 अगस्त, 2025
|
दूसरे दौर का आवंटन
|
11 अगस्त, 2025
|
तीसरे दौर का आवंटन
|
14 अगस्त, 2025
|
चौथे दौर का आवंटन
|
18 अगस्त, 2025
|
रिपोर्टिग
|
25 अगस्त, 2025
बीएचयू यूजी प्रवेश 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
स्नातक में प्रवेश के लिए छात्रों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को प्रवेश के लिए 25 अगस्त को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा:
-
बीएचयू यूजी अलॉटमेंट लिस्ट
-
10 और 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
-
पहचान प्रमाण
-
जन्म प्रमाण पत्र
-
श्रेणी प्रमाणपत्र
-
शुल्क भुगतान रसीद आदि।
बीएचयू यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 सीट आवंटन की जांच करने के सिंपल तरीके
बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 राउंड 1 सीट आवंटन का रिजल्ट ऑफिशियल काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिसे छात्र नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2 Admission Section पर क्लिक करें।
स्टेप 3 UG round 1 allotment link पर जाएं।
स्टेप 4 अब आपको लिस्ट अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करना ना भूलें।
