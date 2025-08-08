UP Board Compartment Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

BHU UG Admission 2025: बीएचयू UG राउंड 1 रिजल्ट, यहां bhu.ac.in से कर सकेंगे चेक

BHU UG Admission 2025: बीएचयू यूजी राउंड 1 का रिजल्ट 8 अगस्त 2025 यानी आज घोषित किया जाएगा। जो छात्र इस साल की स्नातक प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 8, 2025, 11:33 IST
BHU UG Admission 2025
BHU UG Admission 2025

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से आज यानी 8 अगस्त 2025 को यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट घोषित करेगा। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। 

छात्रों को ध्यान देना चाहिए स्नातक में प्रवेश के लिए कुल चार सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी किए जाएंगे। चौथे और आखिरी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को 25 अगस्त 2025 के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। बीएचयू में स्नातक प्रवेश से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। 

BHU UG Admission 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार बीएचयू स्नातक प्रवेश परीक्षा एवं अन्य विवरणों के बारे में जान सकते हैं:

यूनिवर्सिटी

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU)

परिक्षा का नाम 

स्नातक प्रवेश परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

bhu.ac.in

प्रथम दौर आवंटन 

8 अगस्त, 2025

दूसरे दौर का आवंटन

11 अगस्त, 2025

तीसरे दौर का आवंटन

14 अगस्त, 2025

चौथे दौर का आवंटन

18 अगस्त, 2025

रिपोर्टिग

25 अगस्त, 2025

 बीएचयू यूजी प्रवेश 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

स्नातक में प्रवेश के लिए छात्रों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को प्रवेश के लिए 25 अगस्त को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा:

  • बीएचयू यूजी अलॉटमेंट लिस्ट 

  • 10 और 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

  • पहचान प्रमाण

  • जन्म प्रमाण पत्र

  • श्रेणी प्रमाणपत्र

  • शुल्क भुगतान रसीद आदि।

बीएचयू यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 सीट आवंटन की जांच करने के सिंपल तरीके

बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 राउंड 1 सीट आवंटन का रिजल्ट ऑफिशियल काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिसे छात्र नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2 Admission Section पर क्लिक करें।

स्टेप 3 UG round 1 allotment link पर जाएं।

स्टेप 4 अब आपको लिस्ट अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करना ना भूलें। 

Bihar Police SI Exam Date 2025: 31 अगस्त को होगी बिहार पुलिस SI परीक्षा, एडमिट कार्ड से जुड़ी डिटेल जानें




Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News