NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links
Breaking News

Bihar DElEd Result 2025 Link [OUT] : बिहार डीएलएड रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जारी, ये रहा 1st, 2nd Year मार्कशीट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Sep 5, 2025, 11:09 IST

Bihar DElEd Result 2025 OUT: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने डीएलएड कोर्स के 2023-25 सत्र (दूसरा वर्ष) और 2024-26 सत्र (पहला वर्ष) की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे लेख में दिया गया है।

Bihar DElEd Result 2025 OUT
Bihar DElEd Result 2025 OUT

Bihar DElEd Result 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड (Diploma in Elementary Education) पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें सत्र 2023-25 के दूसरे वर्ष और 2024-26 के पहले वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट शामिल है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से अपना Marksheet प्राप्त कर सकते हैं।

सत्र

परीक्षा वर्ष

कुल छात्र

सफल छात्र

पासिंग प्रतिशत

2023-25

द्वितीय वर्ष

31,695

28,825

90.94%

2024-26

प्रथम वर्ष

32,941

30,446

92.43%

Bihar DElEd Result 2025 Download Link

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। अब सभी उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध है, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। 

यहां क्लिक करें

BSEB DElEd Result 2025 for 1st Year 

यहां क्लिक करें

BSEB DElEd Result 2025 for 2nd Year

Check:

Bihar DElEd Cut Off 2025

BSEB DElEd Result 2025: बिहार डेलेड रिजल्ट कैसे चेक करें?

बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 चेक और डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स यहां दिए गए हैं:

  • सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं ।

  • होमपेज पर दिए गए “Result : D.El.Ed.(F-F) Session: 2024-2026(1st Yr) & Session:2023-2025(2nd Yr) Exam, 2025.” लिंक पर क्लिक करें।

  • https://dledsecondary.biharboardonline.com/ वेबसाइट ओपन हो जाएगी।

  • नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और Results ओप्शन पर क्लिक करें। 

  • वहां Result  for Session 2024-26 [1st Year], और Result  for Session 2023-25 [2nd Year] लिंक पर क्लिक करें।

  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर / लॉगिन आईडी और पासवर्ड / जन्मतिथि दर्ज करना होगा।

  • सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करें।

  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और फिर उसे डाउनलोड कर लें।

भविष्य में उपयोग के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट (Print Out) भी निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News