Bihar DElEd Result 2025 Link [OUT] : बिहार डीएलएड रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जारी, ये रहा 1st, 2nd Year मार्कशीट लिंक

Bihar DElEd Result 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड (Diploma in Elementary Education) पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें सत्र 2023-25 के दूसरे वर्ष और 2024-26 के पहले वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट शामिल है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से अपना Marksheet प्राप्त कर सकते हैं।

सत्र परीक्षा वर्ष कुल छात्र सफल छात्र पासिंग प्रतिशत 2023-25 द्वितीय वर्ष 31,695 28,825 90.94% 2024-26 प्रथम वर्ष 32,941 30,446 92.43%

Bihar DElEd Result 2025 Download Link

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। अब सभी उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध है, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी।