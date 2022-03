BSEB Bihar Board 12th Result 2022: बिहार बोर्ड ने जारी किए 12वीं के परिणाम, जानें कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट

BSEB Bihar Board 12th Result 2022: बिहार विद्दालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं. परीक्षार्थी अपना परिणाम biharboardonline.bihar.gov.in व biharboardonline.com की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. यह इस साल का इंटरमीडिएट रिजल्ट न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है. जिसे विद्धार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्म तिथि लिखकर अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. परिक्षार्थी नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

रिजल्ट के मुताबिक, 80.15% विद्दार्थी बिहार 12वीं परिक्षा में पास हुए. जिसमें लड़कियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 81.28% रहा, जबकि लड़कों का यह 76.66% रहा. इस साल परिक्षा में शामिल होने वाले विद्दार्थीयों की संख्या करीब 13, 25, 749 थी. 26 फरवरी 2022 से इंटरमीडिएट वार्षिक परिक्षा 2022 की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ और लगभग 70 लाख कॉपियों और लगभग 70 लाख ओएमआर शीट की जांच करते हुए 19 दिनों के अंदर Bihar Board 12th Result 2022 जारी किए गए. जो कि अब तक का देश का सबसे बडा रिकॉर्ड है.

बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा परिणाम पटना के विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार से घोषित किया। बिहार बोर्ड इंटर की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट (बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022) आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. विद्दार्थी रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद अपनी मार्कशीट स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं. नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

वहीं, मैट्रिक परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र वायरल होने का मामला सामने आया है. बिहार बोर्ड ने मोतिहारी के 25 परीक्षा केंद्रों की गणित की परीक्षा रद्द कर दी है. डीएम की रिपोर्ट के बाद परिक्षा रद्द की गई. बोर्ड ने 25 परिक्षा केंद्रों की सूची जारी की है जिन पर गणित की परिक्षा 4 मार्च को प्रथम पाली में सुबह 9.30 बजे ली जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, 17 फरवरी को गणित की परिक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए. जिसके कारण रिजल्ट में कुछ दिनों की देरी के कयास लगाए जा रहे हैं.

बिहार बोर्ड ने परीक्षा की आंसर की 3 मार्च को जारी की थी. जिन पर आपत्ति जताने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया गया था. यह आंसर की 50 फीसदी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जारी की गई थी।

कब और कैसे देखें Bihar Board 12th Result 2022?

BSEB 12th Results 2022 चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाए. होम पेज पर इंटर रिजल्ट (Inter Result) पर क्लिक करें. आपके सामने लॉग-इन पेज ऑपन हो जाएगा. अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड और मांगी गई डिटेल्स डालें. रिजल्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा. अब आपना रिजल्ट देख कर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

बता दें, यह इतिहास में पहली बार है जब बिहार बोर्ड 10 दिन पहले नतीजे जारी करेगा. पिछले साल रिजल्ट 26 मार्च को जारी किए गए थे. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. इसके साथ ही आप बिहार 12वीं रिजल्ट 2022 की लेटेस्ट अपडेट इस आर्टिकल से ले सकते हैं.

कितना मिलता है टॉपर्स को इनाम?

बिहार बोर्ड तीने स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स) के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए का इनाम देता है इसके साथ ही एक लैपटॉप, किंडल बुक रीडर भी दिया जाता है. द्वित्तीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थींयों को 75 हजार रुपए, लैपटॉप और किंडल दिया जाता है. जबकि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 50 हजार रुपए, लैपटॉप और किंडल दिया जाता है.

पिछले साल कुल कितने परिक्षार्थीं हुए शामिल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2021 में कुल 13,40,267 परीक्षार्थी शामिल हुए और कुल पास प्रतिशत 78.04 रहा जबकि 2020 में, कुल 1204834 परीक्षार्थी हुए शामिल जिनका कुल पास प्रतिशत 80.44 रहा. वहीं 2019 में, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 1315382 थी और उनका कुल पास प्रतिशत 79.76 था.

क्या है बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स पॉलिसी?

बिहार बोर्ड की ग्रेड मार्क्स पॉलिसी के अनुसार, अगर कोई परिक्षार्थी किसी एक विषय में 8 नंबर से फेल हो जाता है तो उसे 8 नंबर बतौर ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है. वहीं अगर छात्र 4-4 नंबर से दो विषयों में फेल हो जाता है तो उसे दोनों विषयों में 4-4 नंबर बतौर ग्रेस मार्क्स देकर पास घोषित कर दिया जाता है. पिछले साल ग्रेस मार्क्स की वजह से इंटर में 97,474 विद्यार्थी पास हुए थे. जिसमें से आर्ट्स के 53,939 विद्यार्थी, कॉमर्स के 1,814 विद्यार्थी, साइंस के 41,691 विद्यार्थी, और वोकेशनल के 30 विद्यार्थी थे.

वहीं अगर पासिंग मार्क्स और कंपार्टमेंट की बात की जाए तो विद्यार्थी को कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाना जरूरी है. यह मार्क्स प्रैक्टिक्ल और थ्योरी में अलग-अलग होने चाहिए. अगर विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होता है तो उसे कंपार्टमेंट दी जाएगी.

