UP Board Compartment Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

BSF Constable Recruitment 2025: तुरंत करें! बीएसएफ कांस्टेबल के 3588 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

BSF Constable Recruitment 2025: बीएसएफ की ओर से कांस्टेबल के 3588 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

ByPriyanka Pal
Aug 8, 2025, 16:34 IST
BSF Constable Recruitment 2025
BSF Constable Recruitment 2025

BSF Constable Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल ट्रेडमैन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 तक जारी है। इस भर्ती अभियान के तहत कांस्टेबल के कुल 3588 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से जारी है। 

हालांकि कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। बीएसएफ अपने नियमों के अनुसार कांस्टेबल ट्रेड्समैन पद के लिए आयु में छूट देता है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है यदि करना चाहते हैं, तो आगे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

BSF Constable Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए उम्मीदवार 25 अगस्त 2025 तक अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नीचे टेबल में भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण 

सीमा सुरक्षा बल (BSF) 

पद 

कांस्टेबल ट्रेड्समैन

पदों की संख्या 

3588

ऑनलाइन आवेदन की तिथि  

25 अगस्त 2025 

चयन प्रक्रिया 

  • पीईटी और पीएसटी टेस्ट

  • लिखित परीक्षा

  • दस्तावेज सत्यापन

  • ट्रेड / कौशल परीक्षण

  • चिकित्सा परीक्षण

ऑफिशियल वेबसाइट 

rectt.bsf.gov.in 


शैक्षणिक योग्यता - बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में पास होना चाहिए तथा उनके पास आईटीआई, प्रमाण पत्र या संबंधित ट्रेड में दक्षता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह। 

भारतीय नौसेना में 1,266 स्किल ट्रेड्समैंन भर्ती, आवेदन करने का सिंपल तरीका जानें

बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 फॉर्म भरने के लिए मांगी गई डिटेल्स भरें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।

स्टेप 6 फॉर्म को दोबारा चेक कर सब्मिट करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

उम्मीदवारों द्वारा पूछे गए सवाल (FAQs)

प्रश्न - बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है?

उत्तर - 25 अगस्त 2025

प्रश्न - बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर - पीईटी और पीएसटी टेस्ट, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, ट्रेड/कौशल परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण।

प्रश्न - बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?

उत्तर - rectt.bsf.gov.in




Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News