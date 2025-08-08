भारतीय नौसेना में 1,266 स्किल ट्रेड्समैंन भर्ती, आवेदन करने का सिंपल तरीका जानें

Indian Navy skilled tradesman Vacancy 2025: भारतीय नोसैना की ओर से विभिन्न ट्रेडों में सिविलियन ट्रेड्समैंन स्किल्ड 1,266 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत सहायक, सिविल कार्य, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो, फाउंड्री, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, मैकेनिकल सिस्टम, मेक्ट्रोनिक्स, धातु, मिलराइट, रेफ्रिजरेशन और एसी, जहाज निर्माण और हथियार इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 13 अगस्त 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए रजिस्ट्रेशन विंडो 2 सितंबर, 2025 तक ओपन रहेगी। नोसैना सिविलियन ट्रेड्समैंन स्किल्ड भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता तथा इंग्लिश की नॉलेज।

सेना, नोसैना या वायु की तकनीकी शाखा में 2 साल की सेवा के साथ संबंधित ट्रेड या मैकेनिकल/समकक्ष में ट्रेनिंग पूरा करना।

योग्य उम्मीदवारों को योग्यता में छूट दे सकता है।

आयु सीमा संबंधित भर्ती पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच तक होनी चाहिए। सैलरी उम्मीदवारों का सिलेक्शन होने पर उन्हें वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (19,000 रुपये से 63,200 रुपये) के वेतन के साथ सामान्य केंद्र सेवास, ग्रुप सी में रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। BHU UG Admission 2025: बीएचयू UG राउंड 1 रिजल्ट, यहां bhu.ac.in से कर सकेंगे चेक Indian Navy tradesman skilled Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर उम्मीदवार 13 अगस्त 2025 से नोसैना भर्ती 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं: स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 Recruitment Section पर जाएं, Civilian Tradesman Skilled 2025 पर क्लिक करें। स्टेप 3 अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें। स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स को भरें।