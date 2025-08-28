GATE 2026 Registration Start Today
Focus
Quick Links

BSF Constable Tradesman Correction Form 2025: बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर्म में करेक्शन का आखिरी दिन, यहां rectt.bsf.gov.in करें अप्लाई

By Priyanka Pal
Aug 28, 2025, 11:36 IST

BSF Constable Tradesman Correction Form 2025: बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

BSF Constable Tradesman Edit Form 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से कांस्टेबल भर्ती 2025 के 3588 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अब फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन PET, PST टेस्ट जिसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 

हालांकि संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 थी। उम्मीदवारों को नीचे लेख में दिए गए BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन/ करेक्शन फॉर्म 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे लेख में जरूर देखनी चाहिए। 

BSF Constable Tradesman Edit Form 2025: डायरेक्ट लिंक

नीचे टेबल में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए जो उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पूरा कर सकते हैं:

BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन करेक्शन फॉर्म 2025

डायरेक्ट लिंक 

BSF Constable Tradesman Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में उम्मीदवार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF)

पद का नाम 

कांस्टेबल ट्रेड्समैन 

पदों की संख्या 

3588

करेक्शन फॉर्म 

26 – 28 अगस्त 2025

परीक्षा तिथि 

अभी जारी नहीं

ऑफिशियल वेबसाइट 

rectt.bsf.gov.in

बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 फॉर्म में सुधार कैसे करें?

बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन आवेदन सुधार 2025 के दौरान आवेदन पत्र को संपादित करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं:

BSF Constable Tradesman Edit Form 2025

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर,  लॉगिन पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।

स्टेप 4 अब Correction / Edit Form 2025 पर क्लिक करें।

स्टेप 5  जहां गलती है उसे सुधारें और फॉर्म की दोबारा जांच अवश्य करें।

स्टेप 6 सब्मिट पर क्लिक करें।

स्टेप 7 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News