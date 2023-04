CBSE Class 12 Spanish sample question paper & Marking Scheme 2024: Download pdf

Class 12 CBSE Spanish Exam 2024: The central board of secondary education (CBSE) is a well-known educational board in India. The courses and curriculum it offers are designed for the all-around development of the students. CBSE curriculum has academic electives, language subjects and skill subjects. Language subjects include more than 30 choices to select from, for example, French, Spanish, German, Urdu, etc. These language subjects offer an additional lingual skill to the students that they can utilise in the future and can even make a career in the same. This article talks about the sample question paper for CBSE Class 12 Spanish (196). The students can solve this sample question paper to check their grasp of the Spanish language. So without a minute extra get to the CBSE Class 12 Spanish sample paper below. To check the correctness of your answers check the marking scheme cum solutions attached at the tail of this sample paper. Good luck!

CBSE Class 12 Sample Question Paper: Spanish (196)

Time allowed: 3 hrs

Max Marks-80

Instructions:

All questions in all sections are mandatory.

Please note the internal choices given in the various sections.

Sección– A

Q1.Completa el texto con el presente de indicative: (cualquier cinco): (1X5=5)

Buscar, Tener, Encargarse, Tener, Comprar, Organizar, Poder, Hacer

¿Por qué no_____una fiesta el próximo viernes?

No, no el viernes no, que mucha gente

_______partidos o entrenamientos. Mejor el sábado.

Vale, pues el sábado ¿A las siete?

Si, yo creo que a las siete está bien.

Para mí, perfecto.

Entonces la ______en el garaje de mi casa.

Tenemos permiso, chicos.

¡Genial! Yo_____________las bebidas y algo de comer.

Yo_____________ ir contigo al supermecado.

Y, yo _______ de la musica y un tema.

¿Cómo un tema?

Por ejemplo, la Guerra, época hippy etc.

___________la idea. ¿Qué divertido?

Q2. Escribe cualquier cinco frases en estilo indirecto:(1X5=5)

a) Ana pregunta, "¿Dónde está el banco"?

b) Juan dijo, "Hoy es mi cumpleaños."

c) Mis padres dijeron, "Tienes que volver a casa ahora".

d) Clara me dijo, "Lo haré la semana que viene".

e) Ana dice, "Quiero un refresco".

f) Franco dijo, "La casa era muy bonita".

g) Manuel dijo, "Me gustaría comer pizza".

h) Mamá dijo, "Quiero estos pantalones".

Q3. Rellena los huecos con el subjuntivo (cualquier cinco frases): (1X5=5)

a) No creo que Ana y Martha_______ (saber) la dirección del museo.

b) Quizás nuestros primos _________ (poder) visitarme en las vacaciones.

c) Llámame cuando________(estar) en hotel.

d) ¡Ojalá este año Argentina _________ (ganar) la copa mundial de fútbol!

e) Es probable que la gente de Delhi ________(sufrir) un problema de respiración

f) Ellas esperan que su vecino no _________(tirar) la basura fuera.

g) Dudamos que el avión________(salir) con puntualidad.

h) Es importante que nosotros ____________ (estudiar) francés cada día.

Q4. Completa las frases con la forma adecuada de los verbos entre paréntesis en el pasado:(1X10=10)

a) El año pasado yo________ (estar) en Madrid con mis hermanos______(nadar) en la playa.

b) En 2010 mi prima y yo________ (viajar) a Perú.. (estar) allí dos meses para ver nuestra abuela.

c) Mis cuañados__________. (casarse) en 1953, cuando (tener) sólo 20 años.

d) Hace dos meses, ___________(empezar) a trabajar en una escuela. El día en que cobré mi primer sueldo,_________(invitar) a toda mi familia a mi casa.

e) Cuando ___________(vivir) en España, mi amigo y yo__________ todos los fines de semana.

Q5. Cambia cualquier cinco frases en voz pasiva: (1X5=5)

a) La profesora escribe la carta.

b) Señor Alex dirigió la obra.

c) Mi madre enseña a los niños a leer y escribir.

d) El ladrón robó la joya de mi prima.

e) El mecánico reparó el coche de mi mejor amigo.

f) Hoy mi sobrina y yo limpiaremos la casa.

g) El jefe de estudios entregó las revistas a los estudiantes.

h) Manue venderá libros en línea.

Q6. Elige la opción correcta (cualquier cinco frases) (1X5=5)

a) La bicicleta de mi prima está________del semáforo.

(i) a la izquierda

(ii) izquierda

(iii) a

b) Gracias a Ana_____ terminar el trabajo rápido.

(i) por

(ii) de

(iii) para

c) Nosotros queremos_________a Perú durante las vacaciones.

(i) iremos

(ii) ir

(iii) vamos

d) Bueno, cubriremos la frontera __________necesites ayuda contra el enemigo.

(i) en caso de que

(ii) ya que

(iii) por eso

e) Te permito jugar __________los lunes.

(i) excepto

(ii) siempre que

(iii) ya que

f) Nosotros queremos dejar___________jugar al tenis por la noche.

(i) a

(ii) de

(iii) en

g) ¿Por qué no dijo nada todo esto estaba sucediendo?

(i) además

(ii) mientras

(iii) para

To get the complete sample paper click on the link below:

Do you want to know the answers to the above sample questions? Click on the link below to get the solutions:

Also read:

CBSE Class 12 Spanish Syllabus (latest)

CBSE Class 12 Syllabus 2023-2024 PDFs (All Subjects)

CBSE Class 12 Sample Papers 2023-24