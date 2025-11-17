School Holiday on 17 November
CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय MA, BA, B.Sc, B.Com परिणाम जारी, result.ccsuniversityweb.in से डाउनलोड करें UG, PG मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Nov 17, 2025, 11:39 IST

CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ने विभिन्न यूजी और पीजी और डिप्लोमा कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध है।

CCS University Result 2025 OUT
CCSU Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) मेरठ ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न UG, PG और डिप्लोमा कोर्सों के रिज़ल्ट 2025 जारी कर दिए हैं। इसमें M.Ed, MBBS, B.Com, B.A, B.Sc, M.A, B.L.Ed, B.P.E.S, Ph.D., M.Phil, MSW, M.P.Ed, BPT, B.Lib, BFA सहित कई पाठ्यक्रम शामिल हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अपना CCSU परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in या result.ccsuniversityweb.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा, छात्र इस लेख में नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

CCS University Result 2025 Link

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने MA Hindi (NEP) Semester-II, MA Urdu (NEP) Semester-II, MA English (NEP) Semester-II, MA Political Science (NEP) Semester-II, MA Sociology (NEP) Semester-II, MA Home Science (NEP) Semester-II, MA Drawing & Painting (NEP) Semester-II, M.Sc Chemistry (NEP) Semester-II, M.Sc Botany (NEP) Semester-II, M.Sc Human Development (NEP) Semester-II, M.Sc HSC (Clothing & Textiles) (NEP) Semester-II और M.Sc HSC (Food & Nutrition) (NEP) Semester-II के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

CCS University Result 2025 Download Link

यहां क्लिक करें

CCS University Result 2025 कैसे चेक करें?

छात्र यहां दिए आसान चरणों को देख कर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना सीसीएस यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. 1 सबसे पहले CCS University की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – ccsuniversity.ac.in या result.ccsuniversityweb.in

  2. वेबसाइट के होमपेज पर “Results” या “Exam Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अब छात्र अपनी UG/PG परीक्षा, सेमेस्टर, या कोर्स का लिंक चुनें।

  4. लॉगिन पेज ओपन होगा जहां अपना Roll Number या आवश्यक विवरण दर्ज करें।

  5. फिर Submit / View Result पर क्लिक करें।

  6. आपका CCS University Result 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  7.  इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले।

CCSU Result 2025: चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 पर उल्लिखित विवरण

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • कोर्स / पाठ्यक्रम नाम

  • सेमेस्टर / वर्ष

  • विषय-वार अंक

  • कुल प्राप्त अंक

  • परिणाम / स्टेटस

  • डिटेन सूची (Detain List)

  • विश्वविद्यालय नाम और लोगो

  • रिजल्ट जारी करने की तारीख

  • अधिकृत हस्ताक्षर और मुहर

  • शैक्षणिक वर्ष

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

