Chandigarh JBT Admit Card 2025: चंडीगढ़ JBT एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने आज, 30 सितंबर, 2025 को जूनियर बेसिक टीचर (JBT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। संगठन ने परीक्षा केंद्र के पते और अन्य जानकारी भी जारी कर दी है। जिन Candidates को 5 अक्टूबर, 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। संगठन ने जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों के लिए हॉल टिकट ऑनलाइन मोड में जारी किया है और इसे डाउनलोड करने के लिए Candidates को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत होगी। सभी Candidates अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट - chdeducation.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल चंडीगढ़ JBT आंसर की 7 अक्टूबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी, अगर कोई हो। Candidates 9 अक्टूबर, 2025 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए ऑनलाइन डाउनलोड लिंक पर जा सकते हैं। चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 लिंक चंडीगढ़ JBT एडमिट कार्ड 2025 समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत जूनियर बेसिक टीचर्स (JBT) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) के लिए इस भर्ती अभियान की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। संस्था का नाम शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन पद का नाम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) पदों की संख्या 396 परीक्षा की तारीख 5 अक्टूबर, 2025 आंसर की अपलोड होने की तारीख 7 अक्टूबर, 2025 आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर, 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.chdeducation.gov.in चंडीगढ़ JBT एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-