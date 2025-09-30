UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
Chandigarh JBT Admit Card 2025: चंडीगढ़ JBT एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Sep 30, 2025, 16:31 IST

शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने आज यानी 30 सितंबर, 2025 को जूनियर बेसिक टीचर (JBT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिवेट कर दिया गया है। प्रशासन इन पदों के लिए 5 अक्टूबर, 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। सारी जानकारी यहां देखें।

चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025
चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025

शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने आज, 30 सितंबर, 2025 को जूनियर बेसिक टीचर (JBT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। संगठन ने परीक्षा केंद्र के पते और अन्य जानकारी भी जारी कर दी है। जिन Candidates को 5 अक्टूबर, 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। संगठन ने जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों के लिए हॉल टिकट ऑनलाइन मोड में जारी किया है और इसे डाउनलोड करने के लिए Candidates को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत होगी। सभी Candidates अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट - chdeducation.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रोविजनल चंडीगढ़ JBT आंसर की 7 अक्टूबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी, अगर कोई हो। Candidates 9 अक्टूबर, 2025 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए ऑनलाइन डाउनलोड लिंक पर जा सकते हैं।

चंडीगढ़ JBT टीचर एडमिट कार्ड 2025 लिंक 

चंडीगढ़ JBT एडमिट कार्ड 2025

समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत जूनियर बेसिक टीचर्स (JBT) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) के लिए इस भर्ती अभियान की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।

संस्था का नाम

शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन

पद का नाम

जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT)

पदों की संख्या

396

परीक्षा की तारीख

5 अक्टूबर, 2025

आंसर की अपलोड होने की तारीख

7 अक्टूबर, 2025

आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख

9 अक्टूबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

www.chdeducation.gov.in

चंडीगढ़ JBT एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट- chdeducation.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर जूनियर बेसिक टीचर के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के नोटिस वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपको होम पेज पर दिए गए लिंक में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होंगे।

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड एक नई विंडो में खुल जाएगा।

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

चडीगढ़ JBT 2025 परीक्षा पैटर्न

5 अक्टूबर, 2025 को विभिन्न विषयों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें मल्टीपल-चॉइस प्रश्न होंगे। यह ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कुल 150 अंकों का होगा। सभी Candidates के लिए परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होंगे। चयन के लिए मेरिट लिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।

कुल प्रश्नों की संख्या

150 

कुल अंक

150

समय

2 घंटे 30 मिनट

