CSIR UGC NET June Certificate 2025 OUT: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून सर्टिफिकेट PDF डाउनलोड करें

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर UGC NET CSIR सर्टिफिकेट 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। CSIR UGC NET जून 2025 की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

CSIR सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी जरूरत उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) में एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता और Ph.D. के लिए पड़ती है। CSIR NET ई-सर्टिफिकेट 2025 सिर्फ योग्यता की पुष्टि नहीं करता, बल्कि यह फेलोशिप ग्रांट, अकादमिक भर्ती और आगे की पढ़ाई के लिए योग्यता का सबूत भी है।

UGC NET CSIR सर्टिफिकेट 2025 डाउनलोड लिंक

UGC NET CSIR सर्टिफिकेट 2025 का डाउनलोड लिंक NTA द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। CSIR UGC NET जून 2025 में सफल हुए उम्मीदवारों अब अपना CSIR NET ई-सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा और वहां दिए गए “Download Certificate” टैब पर क्लिक करना होगा। वे नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।