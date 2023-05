CUET Admit Card 2023: सीयूईटी एडमिट कार्ड 18 मई को होगा जारी, सिटी इंटिमेशन स्लिप और हॉल टिकट का डाउनलोड लिंक यहां देखें

CUET UG Admit Card 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 18 मई, 2023 को सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2023 जारी किया जा सकता है. हालांकि, एनटीए एडमिट कार्ड 2023 की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा शुरू होने से तीन दिन पहले इसके जारी किये जाने की उम्मीद है. सीयूईटी यूजी 2023, परीक्षा 21 से 31 मई तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी मोड) में आयोजित की जानी है.

जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, वे सीयूईटी यूजी 2023 एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ऑफिसियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी. एक बार लॉग इन करने के बाद, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2023 में कैंडिडेट्स का नाम, जन्म तिथि, एग्जाम सेंटर, परीक्षा की तारीख और समय सहित अन्य डिटेल्स होगी. परीक्षा के निर्देशों के अनुसार, कैंडिडेट्स को परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना आवश्यक होगा.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार, 14 मई को सीयूईटी यूजी 2023 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 2023 जारी कर दी है. कैंडिडेट्स ऑफिसियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर विजिट करके सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

एनटीए द्वारा जारी सीयूईटी सिटी इंटिमेशन स्लिप की मदद से कैंडिडेट्स एग्जाम सिटी के लिए अपना प्लान तैयार कर सकते है. कैंडिडेट्स अपनी ट्रेवल टिकट की बुकिंग करा सकते है, जिससे छात्र समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुँच सके.

एनटीए की ऑफिसियल नोटिस के अनुसार, सिटी इंटिमेशन स्लिप अभी 21 से 24 मई को होने वाली परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है. जिन कैंडिडेट्स ने अन्य सब्जेक्ट्स के लिए रेजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें जल्द ही इसके बारें में डिटेल्स उपलब्ध करा दी जाएगी.

सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2023 के 18 मई, 2023 को सुबह 11:00 बजे जारी किये जाने की उम्मीद है. हालांकि, सीयूईटी एडमिट कार्ड के संदर्भ में कोई ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.

स्टेप 1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिसियल वेबसाइट - cuet.samarth.ac.in पर विजिट करें



स्टेप 2: "सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड 2023" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रेजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 4: अब "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब एडमिट कार्ड आपकी विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.

कैंडिडेट्स को सीयूईटी हॉल टिकट से जुड़ी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिये, ताकि एग्जाम के दिन कोई समस्या न हो. परीक्षा केंद्र पर, CUET 2023 के एडमिट कार्ड में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको एग्जाम में बैठने से रोका जा सकता है.

यदि किसी कैंडिडेट्स के सीयूईटी यूजी 2023 एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी है, या उसमें दी गई जानकारी के साथ कोई त्रुटि है, तो कैंडिडेट्स एनटीए से cuet.samarth.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं. या एनटीए हेल्प डेस्क को - 011-40759000, 01169227700 पर कॉल कर सकते है.

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी स्नातक वर्ग में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) शुरू किया है. CUET का संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जा रहा है, जिसे 2017 में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए स्थापित किया गया था.

सीयूईटी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और कई अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है. सीयूईटी 2023 में, कुल 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं और इसके तहत यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे रहे हैं.

