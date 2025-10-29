HPSC ADO Card 2025: एचपीएससी एडीओ कार्ड hpsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें कृषि विकास अधिकारी हॉल टिकट

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने HPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (ADO) भर्ती 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना registration नंबर और पासवर्ड डालकर HPSC ADO हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADO परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर, 2025 को किया जाना है। एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो ID के साथ ले जाना होगा।
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड लिंक
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवारों परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो ID भी ले जाना होगा। HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें: HPSC ADO एडमिट कार्ड लिंक
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025: खास जानकारी
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 जारी हो चुका है। उम्मीदवारों अपने registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती करने वाली संस्था
|
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)
|
पद का नाम
|
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर
|
कुल पद
|
785
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
28 अक्टूबर, 2025
|
परीक्षा की तारीख
|
2 नवंबर, 2025
|
डाउनलोड का तरीका
|
केवल Online
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
hpsc.gov.in
HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवारों ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
-
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: hpsc.gov.in
-
“HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।
-
कैप्चा वेरिफाई करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
-
भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 में सभी जानकारी सही है। एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें:
-
Candidate का नाम
-
Candidate की कैटेगरी
-
फोटो और हस्ताक्षर
-
परीक्षा का समय
-
परीक्षा केंद्र की जानकारी
