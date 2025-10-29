RRB JE Notification 2025
HPSC ADO Card 2025: एचपीएससी एडीओ कार्ड hpsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें कृषि विकास अधिकारी हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Oct 29, 2025, 17:09 IST

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 अब hpsc.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को इसे अपने registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड करना होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 2 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है।

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने HPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (ADO) भर्ती 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना registration नंबर और पासवर्ड डालकर HPSC ADO हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADO परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर, 2025 को किया जाना है। एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो ID के साथ ले जाना होगा।

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड लिंक

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवारों परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो ID भी ले जाना होगा। HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें: HPSC ADO एडमिट कार्ड लिंक

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025: खास जानकारी

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 जारी हो चुका है। उम्मीदवारों अपने registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

भर्ती करने वाली संस्था

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)

पद का नाम

एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर

कुल पद

785

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

28 अक्टूबर, 2025

परीक्षा की तारीख

2 नवंबर, 2025

डाउनलोड का तरीका

केवल Online

आधिकारिक वेबसाइट

hpsc.gov.in

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

  •    आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: hpsc.gov.in

  •    “HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  •    अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

  •    कैप्चा वेरिफाई करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।

  •    भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 में सभी जानकारी सही है। एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें:

  •    Candidate का नाम

  •    Candidate की कैटेगरी

  •    फोटो और हस्ताक्षर

  •    परीक्षा का समय

  •    परीक्षा केंद्र की जानकारी

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

