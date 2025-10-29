HPSC ADO Card 2025: एचपीएससी एडीओ कार्ड hpsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें कृषि विकास अधिकारी हॉल टिकट

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने HPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (ADO) भर्ती 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना registration नंबर और पासवर्ड डालकर HPSC ADO हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADO परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर, 2025 को किया जाना है। एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो ID के साथ ले जाना होगा।

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड लिंक

HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवारों परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो ID भी ले जाना होगा। HPSC ADO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।