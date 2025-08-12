IAF Agniveer Vayu Correction Form 2025: उम्मीदवार आज से करें अपने एप्लिकेशन फॉर्म में सुधार

IAF Agniveer Vayu 2025: भारतीय वायुसेना (IAF) अग्निवीर वायु के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वह आज से एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आज से एक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार 12 से 13 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म में हुई गलती को सुधार सकते हैं।

अग्निवीर वायु भर्ती 2025 में निकाले गए पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 जुलाई से 4 अगस्त तक जारी थी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2500 पदों को भरा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने की सलाह दी जाती है।

IAF Agniveer Vayu Edit Application Form 2025: महत्वपूर्ण विवरण

अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त तय की गई है। फॉर्म करेक्शन का लिंक 12 अगस्त से एक्टिव कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं: