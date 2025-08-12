IBPS PO Admit Card 2025 Soon
Focus
Quick Links

IAF Agniveer Vayu Correction Form 2025: उम्मीदवार आज से करें अपने एप्लिकेशन फॉर्म में सुधार

IAF Agniveer Vayu 2025: भारतीय वायुसेना की ओर से अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन का विंडो आज ओपन होने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 12, 2025, 17:00 IST
IAF Agniveer Vayu Correction window 2025
IAF Agniveer Vayu Correction window 2025

IAF Agniveer Vayu 2025: भारतीय वायुसेना (IAF) अग्निवीर वायु के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वह आज से एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आज से एक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार 12 से 13 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म में हुई गलती को सुधार सकते हैं। 

अग्निवीर वायु भर्ती 2025 में निकाले गए पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 जुलाई से 4 अगस्त तक जारी थी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2500 पदों को भरा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने की सलाह दी जाती है। 

IAF Agniveer Vayu Edit Application Form 2025: महत्वपूर्ण विवरण

अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त तय की गई है। फॉर्म करेक्शन का लिंक 12 अगस्त से एक्टिव कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण 

भारतीय वायुसेना (IAF) 

पद का नाम

अग्निवीर वायु 

पदों की संख्या 

2500

फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि

12 से 13 अगस्त 2025

परीक्षा तिथि 

25 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

agnipathvayu.cdac.in

IAF Agniveer Vayu 2025: एप्लिकेशन फॉर्म में सुधार कैसे करें?

जिन उम्मीदवारों ने अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया था, यदि उनके एप्लिकेशन फॉर्म में किसी भी प्रक्रार की कोई गलती हुई है तो वे सुधार कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के फॉर्म में गलती पाई जाती है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, IAF Agniveer Vayu Edit Application Form 2025 क्लिक करें।

स्टेप 3 अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 फॉर्म को रिचेक कर गलती में सुधार कर सब्मिट करें। 

ये भी पढ़ें: UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: सरकारी इंटर कॉलेज में 1516 पदों पर लेक्चरर की भर्ती

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News