IBPS PO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड ibps.in पर जारी, परीक्षा 12 अक्टूबर को

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने उन Candidates के लिए 1 अक्टूबर, 2025 को IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। IBPS PO Mains परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देश जैसी जानकारी शामिल है। Candidates को परीक्षा केंद्र पर IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 के साथ एक वैध फोटो आईडी भी ले जानी होगी। Candidates अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे हर उम्मीदवार को डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। मेन्स परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। Candidates अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर ibps.in से IBPS PO Mains एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का समय आदि की जानकारी दी गई है।

IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव IBPS ने ibps.in पर IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए लिंक सक्रिय कर दिया है। Candidates 1 अक्टूबर, 2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आखिरी समय में किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए, Candidates को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें। IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 लिंक IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर, 2025 की परीक्षा के लिए जारी किया जाता है। यह एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में Candidates की पात्रता की पुष्टि करता है। जिन Candidates ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे इसे ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) पद प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) कुल रिक्तियां 5208 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 1 अक्टूबर, 2025 परीक्षा की तारीख 12 अक्टूबर 2025 परीक्षा का मोड Online चयन प्रक्रिया प्रीलिम्समेन्सइंटरव्यू आधिकारिक वेबसाइट ibps.in

IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? आधिकारिक वेबसाइट से IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करना एक आसान प्रक्रिया है। Candidates अपना Registration नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है: * IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। * होमपेज पर "CRP PO/MT" सेक्शन पर क्लिक करें। * अब "कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी-XV" चुनें। * "IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025" के लिंक पर क्लिक करें। * अपना Registration नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड डालें। * कैप्चा हल करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें। * अपने एडमिट कार्ड की कम से कम दो कॉपी डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें। IBPS PO Mains एडमिट कार्ड पर कौन सी जरूरी जानकारी दी गई होती है? IBPS PO Mains एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने से पहले, Candidates को एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लेना चाहिए। यहां कुछ जरूरी जानकारियां दी गई हैं, जिन्हें Candidates को देख लेना चाहिए: