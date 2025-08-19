IBPS PO Reasoning Questions with Solutions: 25 हल किए गए रीजनिंग सवालों की PDF डाउनलोड करें

रीजनिंग सेक्शन IBPS PO परीक्षा के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने से आपका कुल स्कोर काफी बढ़ सकता है। चाहे आप 17 से 24 अगस्त के बीच होने वाली IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या अगले भर्ती चक्र की, सफलता के लिए रीजनिंग के विषयों और कॉन्सेप्ट की बुनियादी समझ होना बहुत जरूरी है। अगर आप सवालों को बिना ज्यादा समय लगाए हल करने की आसान ट्रिक्स और शॉर्टकट जानते हैं, तो यह सबसे ज्यादा स्कोरिंग और आसान सेक्शन में से एक है।
हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) आमतौर पर IBPS PO परीक्षा में एक ही तरह के रीजनिंग सवाल पूछता है, लेकिन इस लेख में उन सवालों पर ध्यान दिया गया है जिनके परीक्षा में आने की संभावना है। इन सवालों को हल करने से, भले ही उनमें थोड़ा बदलाव हो, आपका कुल स्कोर बेहतर हो सकता है। इससे यह आपका एक सबसे मजबूत पक्ष भी बन सकता है। तो, IBPS PO के रीजनिंग से जुड़े उन जरूरी सवालों और जवाबों को जानने के लिए आगे पढ़ें, जो थोड़े-बहुत बदलावों के साथ आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
IBPS PO रीजनिंग
IBPS PO प्रीलिम्स में रीजनिंग सेक्शन 40 अंकों का होता है। IBPS PO 2025 की परीक्षा जल्द ही होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों को उन जरूरी विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट पर काफी रिसर्च करने के बाद, यह साफ है कि नीचे दिए गए विषयों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं:
IBPS PO रीजनिंग के जरूरी विषय
* रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
* अल्फान्यूमेरिक सीरीज
* रैंकिंग/डायरेक्शन/अल्फाबेट टेस्ट
* डेटा सफिशिएंसी
* इनइक्वलिटीज
* सीटिंग अरेंजमेंट
* पजल
* टेबुलेशन
* सिलोगिज्म
* ब्लड रिलेशन्स
* इनपुट-आउटपुट
* कोडिंग-डिकोडिंग
IBPS PO रीजनिंग प्रश्नों की PDF
हल किए गए रीजनिंग प्रश्नों की PDF होने से आपको अपने प्रदर्शन की असलियत का पता चलता है। यह आपके सवाल हल करने की गति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। IBPS PO रीजनिंग प्रश्नों की PDF डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां दिया गया है।
IBPS PO के महत्वपूर्ण रीजनिंग प्रश्नों की सूची
निःशुल्क IBPS PO रीजनिंग प्रश्न PDF
निर्देश (प्रश्न 1 से 5 तक): नौ व्यक्ति, L, N, O, P, Q, W, Y, V, और Z, तीन अलग-अलग शहरों बार्सिलोना, देहरादून और टेक्सास में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। Q, V के साथ रहता है, लेकिन न तो टेक्सास में और न ही देहरादून में। P केवल Z के साथ रहता है, लेकिन टेक्सास में नहीं। W, V के साथ नहीं रहता है। N न तो Y के साथ रहता है और न ही देहरादून में। O या तो देहरादून में रहता है या टेक्सास में। N टेक्सास में नहीं रहता है। बार्सिलोना में विषम संख्या में व्यक्ति रहते हैं। O, L के साथ रहता है।
प्रश्न 1: दिए गए व्यक्तियों में से W के साथ कौन रहता है?
(a) N
(b) Q
(c) Y
(d) Z
(e) इनमें से कोई नहीं
प्रश्न 2: O किस शहर में रहता है?
(a) बार्सिलोना
(b) देहरादून
(c) टेक्सास
(d) या तो टेक्सास या देहरादून
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं
प्रश्न 3: Texas में कितने व्यक्ति रहते हैं?
(a) तीन
(b) पांच
(c) दो
(d) चार
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं
प्रश्न 4: W के साथ कौन नहीं रहता है?
(a) O
(b) Q
(c) Y
(d) L
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
I. Q और Y एक ही शहर में रहते हैं।
II. Y, W के साथ रहता है।
III. Texas में दो से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं।
(a) II और III दोनों
(b) केवल I
(c) I और II दोनों
(d) केवल III
(e) I और III दोनों
प्रश्न 6: दिए गए शब्द “LAVISHLY” में, यदि सभी व्यंजनों को उनके पिछले अक्षर से और सभी स्वरों को उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और फिर सभी दोहराए गए अक्षरों को हटाकर उन्हें वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा?
(a) J
(b) R
(c) U
(d) G
(e) B
प्रश्न 7: शब्द ‘OBSEQUIOUS’ में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनके बीच शब्द में (आगे और पीछे दोनों दिशाओं में) उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं?
(a) चार से ज्यादा
(b) एक
(c) कोई नहीं
(d) तीन
(e) दो
प्रश्न 8: दी गई संख्या ‘85274369’ में, यदि सभी विषम अंकों में से 1 घटाया जाए और सभी सम अंकों में से 2 घटाया जाए, तो बनने वाली नई संख्या में उन अंकों का योग क्या होगा जो दोहराए नहीं गए हैं?
(a) 10
(b) 14
(c) 2
(d) 8
(e) इनमें से कोई नहीं
प्रश्न 9: दिए गए शब्द ‘SPLENDOR’ में, यदि प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से (वर्णमाला क्रम के अनुसार) बदल दिया जाए, और फिर सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बाएं छोर से पांचवां अक्षर कौन सा होगा?
(a) R
(b) O
(c) K
(d) M
(e) C
निर्देश (प्रश्न 10 से 12): निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:
परिवार में सात सदस्य रहते हैं। Q, P की बेटी है। B, R का भाई है। G, A की सास है। B का विवाह A से हुआ है। B, Q का अंकल है। D, B का पिता है।
प्रश्न 10: B का P से क्या संबंध है?
(a) भाई
(b) सिस्टर-इन-लॉ
(c) ब्रदर-इन-लॉ
(d) मां
(e) आंटी
प्रश्न 11: यदि C, B का भाई है, तो C का Q से क्या संबंध है?
(a) आंटी
(b) अंकल
(c) पिता
(d) मां
(e) बहन
प्रश्न 12: यदि P, Q का पिता है, तो R का P से क्या संबंध है?
(a) पत्नी
(b) पति
(c) पिता
(d) ससुर
(e) मां
प्रश्न 13: शब्द ‘BRISKLY’ में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में उनके बीच होते हैं?
(a) चार
(b) दो
(c) एक
(d) तीन
(e) चार से ज्यादा
निर्देश (प्रश्न 14 से 18): जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:
एक निश्चित कोड भाषा में
स्थल के लिए विवरण प्राप्त करें --- fe wi mo rs
स्थल बुक करने के लिए आवश्यक विवरण --- rs gt rd wi
अतिथि बुक करने के लिए आवश्यक विवरण --- wi gt rd ra
अतिथि को अधिक स्थान प्राप्त करें ---- ra fe gk rs
प्रश्न 14: दी गई कोड भाषा में ‘details’ के लिए क्या कोड है?
(a) fe
(b) mo
(c) wi
(d) ra
(e) इनमें से कोई नहीं
प्रश्न 15: दी गई कोड भाषा में ‘guest venue’ शब्द के लिए क्या कोड है?
(a) gt gk
(b) fe mo
(c) rs ra
(d) gt ra
(e) इनमें से कोई नहीं
प्रश्न 16: दी गई कोड भाषा में ‘get’ शब्द के लिए क्या कोड है?
(a) gt
(b) fe
(c) rs
(d) rd
(e) None of these
प्रश्न 17: यदि दी गई कूट भाषा में ‘for _____’ का कोड ‘mo gk’ है, तो खाली जगह पर कौन-सा शब्द आएगा?
(a) book
(b) required
(c) guest
(d) more
(e) या तो (a) या (d)
प्रश्न 18: दी गई कूट भाषा में ‘book’ का कोड क्या है?
(a) rs
(b) gt
(c) rd
(d) kl
(e) या तो (b) या (c)
प्रश्न 19: ऊपर दी गई व्यवस्था के आधार पर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
BED EIG HMJ KQM ?
(a) PUN
(b) OUQ
(c) NUQ
(d) NUP
(e) NUR
प्रश्न 20: शब्द ‘TRANSFER’ में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनमें से हर एक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं?
(a) कोई नहीं
(b) एक
(c) तीन
(d) तीन से ज्यादा
(e) दो
निर्देश (21 से 23): दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
छह व्यक्ति S, T, U, V, W और X हैं, जिन्हें एक परीक्षा में अलग-अलग अंक मिले हैं। S को केवल U और X से ज्यादा अंक मिले। T को W से कम अंक मिले, जिसे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक नहीं मिले हैं। दूसरे सबसे ज्यादा अंक पाने वाले व्यक्ति को 92 अंक मिले।
प्रश्न 21: कितने व्यक्तियों को U से ज्यादा अंक मिले?
(a) चार
(b) दो
(c) पांच
(d) तय नहीं किया जा सकता
(e) एक
प्रश्न 22: यदि S को 69 अंक और U को 68 अंक मिले, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) X को सबसे कम अंक मिले।
(b) U को पांचवें सबसे ज्यादा अंक मिले।
(c) पांच व्यक्तियों को X से ज्यादा अंक मिले।
(d) सभी सही हैं।
(e) X को 66 अंक मिलने की संभावना है।
प्रश्न 23: V को निम्नलिखित में से कौन-सा संभावित स्कोर मिल सकता है?
(a) 85
(b) 66
(c) 92
(d) 89
(e) 94
प्रश्न 24: 2, 6, 12, 20, 30, ?
(a) 46
(b) 42
(c) 44
(d) 48
(e) 52
प्रश्न 25: 15, 16.5, 19.5, 24, ?, 37.5
(a) 40
(b) 30
(c) 32
(d) 33
(e) 36
Comments
All Comments (0)
Join the conversation