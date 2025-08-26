PDCC Bank Answer Key 2025: PDCC बैंक आंसर की pdccbank.co.in पर जल्द,देखें आपत्ति दर्ज करने के लिए स्टेप्स

PDCC Bank Answer Key 2025: पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (PDCC) ने 22 से 25 अगस्त, 2025 तक राज्य भर में क्लर्क पद के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अब PDCC अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर pdcc बैंक आंसर की 2025 pdf जारी करेगा। PDCC क्लर्क की प्रोविजनल आंसर की 2025 जारी की जाएगी। इसके साथ ही, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। जो Candidates लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे प्रोविजनल आंसर की से अपने उत्तरों की जांच कर सकेंगे। यह आंसर की आधिकारिक वेबसाइट- pdccbank.co.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी। इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य भर में क्लर्क के कुल 356 पद भरे जाने हैं।
क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए Candidates दिए गए लिंक के माध्यम से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे और अगर कोई आपत्ति है, तो उसे दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने होंगे।
PDCC बैंक आंसर की 2025 का विवरण
पहले पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (PDCC) ने राज्य भर में 356 क्लर्क पदों की भर्ती के लिए भर्ती अभियान शुरू किया था। भर्ती अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
संस्था
पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (PDCC)
पद का नाम
क्लर्क
पदों की संख्या
356
परीक्षा की तारीख
22 से 25 अगस्त, 2025
आंसर की की स्थिति
जल्द ही
आधिकारिक वेबसाइट
https://www.pdccbank.co.in/
PDCC बैंक आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?
स्टेप 1: पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (PDCC) की आधिकारिक वेबसाइट- https://www.pdccbank.co.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: होम पेज पर 'Link for Inviting objection on Clerk Answer Keys of Written Examination' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आपको होम पेज पर दिए गए लिंक में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने होंगे।
स्टेप 4: जरूरी आंसर की एक नई विंडो में खुल जाएगी।
स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।
PDCC बैंक आंसर की 2025: आपत्ति कैसे दर्ज करें?
बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क परीक्षा के लिए आंसर की अपलोड करेगा। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर Online मोड में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
