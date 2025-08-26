PDCC Bank Answer Key 2025: PDCC बैंक आंसर की pdccbank.co.in पर जल्द,देखें आपत्ति दर्ज करने के लिए स्टेप्स

PDCC Bank Answer Key 2025: पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (PDCC) ने 22 से 25 अगस्त, 2025 तक राज्य भर में क्लर्क पद के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अब PDCC अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर pdcc बैंक आंसर की 2025 pdf जारी करेगा। PDCC क्लर्क की प्रोविजनल आंसर की 2025 जारी की जाएगी। इसके साथ ही, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। जो Candidates लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे प्रोविजनल आंसर की से अपने उत्तरों की जांच कर सकेंगे। यह आंसर की आधिकारिक वेबसाइट- pdccbank.co.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी। इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य भर में क्लर्क के कुल 356 पद भरे जाने हैं।

क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए Candidates दिए गए लिंक के माध्यम से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे और अगर कोई आपत्ति है, तो उसे दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने होंगे।