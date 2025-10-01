RRB ALP Document Verification 2025: कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं और DV शेड्यूल यहां जानें

RRB ALP Document Verification 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी किया जा चुका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फोर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जिसमें उन्हें अपने ऑरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ हाजिर होना होगा। हालांकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा के सभी राउंड पास करने वाले और अंतिम मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी लिस्ट नीचे लेख में दी गई है। RRB ALP Document Verification 2025: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी एएलपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2025 के लिए उम्मीदवारों को उसी स्थान पर उपस्थित होना होगा जो डीवी के लिए ई-कॉल लेटर में डिटेल दी गई है। डीवी के लिए उम्मीदवारों का शेड्यूल तय होने के बाद, उन्हें ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट पर ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा।

जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के निर्देश के साथ-साथ तिथि और रिपोर्टिंग का समय भी होगा। डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ओरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ - साथ CEN और ई कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार A4 साइज की स्वय सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट ले जाने होंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके oirms-ir.gov.in/rrbdv पार्ट्ल के जरिए अपलोड करनी होगी। RRB ALP Document Verification 2025: कौन - कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं डीवी के लिए शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके द्वारा ऑनलाइन दिए गए डेटा में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो बोर्ड की ओर से उम्मीदवारी रद्द् कर दी जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निम्नलिखित है: आरआरबी एएलपी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी

जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, DOB के साथ SSLC/SSC प्रमाण पत्र)

शैक्षिक प्रमाणपत्र (डिप्लोमा, डिग्री, या आईटीआई प्रमाणपत्र)

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाणपत्र

फोटोग्राफ (ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के समान)

पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आदि)

पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और पहचान प्रमाण

आधिकारिक आरआरबी अधिसूचना में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज