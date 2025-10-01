RRB ALP Result 2025 OUT!
Focus
Quick Links

RRB ALP Document Verification 2025: कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं और DV शेड्यूल यहां जानें

By Priyanka Pal
Oct 1, 2025, 16:20 IST

RRB ALP Document Verification 2025: आरआरबी एएलपी का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंटस से जुड़ी लिस्ट और जरूरी दिशा निर्देश नीचे लेख में पढ़ें।

Add as a preferred source on Google
Join us
RRB ALP Document Verification 2025
RRB ALP Document Verification 2025

RRB ALP Document Verification 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी किया जा चुका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फोर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जिसमें उन्हें अपने ऑरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ हाजिर होना होगा। 

हालांकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा के सभी राउंड पास करने वाले और अंतिम मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी लिस्ट नीचे लेख में दी गई है। 

RRB ALP Document Verification 2025: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

आरआरबी एएलपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2025 के लिए उम्मीदवारों को उसी स्थान पर उपस्थित होना होगा जो डीवी के लिए ई-कॉल लेटर में डिटेल दी गई है। डीवी के लिए उम्मीदवारों का शेड्यूल तय होने के बाद, उन्हें ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट पर ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा। 

जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के निर्देश के साथ-साथ तिथि और रिपोर्टिंग का समय भी होगा। डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ओरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ - साथ CEN और ई कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार A4 साइज की स्वय सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट ले जाने होंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके oirms-ir.gov.in/rrbdv पार्ट्ल के जरिए अपलोड करनी होगी। 

RRB ALP Document Verification 2025: कौन - कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं

डीवी के लिए शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके द्वारा ऑनलाइन दिए गए डेटा में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो बोर्ड की ओर से उम्मीदवारी रद्द् कर दी जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निम्नलिखित है:

  • आरआरबी एएलपी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी

  • जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, DOB के साथ SSLC/SSC प्रमाण पत्र)

  • शैक्षिक प्रमाणपत्र (डिप्लोमा, डिग्री, या आईटीआई प्रमाणपत्र)

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाणपत्र

  • फोटोग्राफ (ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के समान)

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आदि)

  • पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

  • केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और पहचान प्रमाण

  • आधिकारिक आरआरबी अधिसूचना में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या ना करें?

डीवी के दौरान उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या हिंदी में होने चाहिए। जारी सूचना के अनुसार, जो उम्मीदवार डीवी के लिए हाजिर नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी बोर्ड द्वारा रद्द कर दी जाएगी। वहीं डीवी के दौरन उम्मीदवारों को निम्नलिखित कार्ड करने से बचना चाहिए:

  • झूठी या भ्रामक जानकारी देना

  • किसी और के डॉक्यूमेंट्स को अपना बताकर शामिल होना

  • किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव, जालसाजी या छेड़छाड़ करना

  • डीवी दौरान किसी भी तरह से बाधित या विलंबित करना

  • अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास करना  

Also Check : 

Bihar Police Constable Vacancy 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News