Rajasthan Cooperative Bank Cut Off 2025: पिछल वर्षों में कितनी गई थी कट ऑफ? जानें कैटेगरी वाइज अंक

राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2025: राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2025, विभिन्न पदों की 449 रिक्तियों में चयन के लिए जरूरी न्यूनतम अंक तय करता है। Candidates को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक (SC/ST के लिए 28%) लाने होंगे। सभी पदों के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स यहां देखें।

पिछले वर्षों के राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ अंक
राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2025: राजस्थान कोऑपरेटिव भर्ती बोर्ड अगले महीने सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट के पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी करने वाला है। यह सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर सभी अधिसूचित पदों के लिए एक PDF फाइल में जारी किया जाएगा। इस पद के लिए लिखित परीक्षा 1, 5 और 13 अप्रैल, 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। जिन Candidates ने ऑनलाइन परीक्षा दी है, उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए कट ऑफ मार्क्स को पार करना होगा। जब तक आधिकारिक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हो जाते, तब तक उम्मीदवार कंपटीशन के स्तर को समझने और अपने पास होने की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए पिछले साल के RCRB कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

Rajasthan Cooperative Bank Cut Off 2025

राजस्थान कोऑपरेटिव भर्ती बोर्ड ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) और राज्य के विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट के 449 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे। जिन आवेदकों ने लिखित परीक्षा दी थी, वे अब बेसब्री से RCRB कट ऑफ और Result का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ आमतौर पर वह न्यूनतम स्कोर होता है जो परीक्षा में सफल होने और चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। जो लोग तय कट ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा स्कोर करेंगे, उन्हें अगले चरण, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। RCRB ऑनलाइन परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स तय करने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे परीक्षा देने वालों की कुल संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, कैटेगरी, आदि। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के पिछले साल के कट ऑफ और अन्य जरूरी जानकारी के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

RCRB कट ऑफ 2025 कैसे देखें?

Candidates सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही RCRB कट ऑफ मार्क्स ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह आधिकारिक सूचना में बताए गए सभी पदों के लिए अलग से PDF फाइल में उपलब्ध कराया जाएगा। बिना किसी परेशानी के कट ऑफ PDF देखने के लिए यहां आसान स्टेप्स दिए गए हैं।

1.  राजस्थान कोऑपरेटिव भर्ती बोर्ड, जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2.  होमपेज पर, “Cutoff marks for Apex Bank\_CCBs Recruitment” लिंक पर क्लिक करें।

3.  पद के अनुसार कट ऑफ PDF आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

4.  अपने पास होने की स्थिति जानने के लिए कट ऑफ मार्क्स डाउनलोड करें।

राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के पिछले साल के कट ऑफ अंक

राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के पिछले साल के कट ऑफ को समझने से Candidates को ट्रेंड में उतार-चढ़ाव और परीक्षा के लिए कुल कंपटीशन के स्तर का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। इससे उन उम्मीदवारों को अपनी सफलता की संभावनाओं का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है। यह उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जो अगले साल की परीक्षा में बैठने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वे अपनी तैयारी के लिए सही लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। हमने Candidates की स्पष्टता के लिए नीचे पद के अनुसार RCRB कट ऑफ 2020 दिया है:

सीनियर मैनेजर के लिए RCRB कट ऑफ 2020

सीनियर मैनेजर पद के लिए RCRB के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स में अलग-अलग कैटेगरी के Candidates के न्यूनतम स्कोर शामिल हैं। संदर्भ के लिए 2020 के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स नीचे दिए गए हैं:

कैटेगरी

न्यूनतम स्कोर

जनरल-मिक्स्ड

110.25

जनरल-महिला

105.50

BC-मिक्स्ड

99.00

BC-महिला

90.00

मैनेजर के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2020

मैनेजर पद के लिए RCRB के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स में TSP और नॉन-TSP क्षेत्रों की सभी कैटेगरी के Candidates के न्यूनतम स्कोर शामिल हैं। Candidates की आसानी के लिए 2020 के पिछले कट ऑफ मार्क्स नीचे दिए गए हैं।

क्षेत्र

नॉन-TSP क्षेत्र

TSP क्षेत्र

कैटेगरी

न्यूनतम स्कोर

न्यूनतम स्कोर

EWS-मिक्स्ड

123.50

-

UR-मिक्स्ड

123.75

123.00

UR-महिला

122.75

107.75

SC-मिक्स्ड

107.25

-

ST-मिक्स्ड

97.75

90.75

ST-महिला

104.50

-

BC-मिक्स्ड

123.25

-

BC-महिला

119.00

-

कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए RCRB कट ऑफ 2020

कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए RCRB के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स सभी कैटेगरी में TSP और नॉन-TSP क्षेत्रों के Candidates के न्यूनतम स्कोर के रूप में जारी किए गए थे। संदर्भ के लिए पिछले साल के राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2020 पर एक नजर डालें:

क्षेत्र

नॉन-TSP क्षेत्र

TSP क्षेत्र

कैटेगरी

न्यूनतम स्कोर

न्यूनतम स्कोर

जनरल-मिक्स्ड

116

117

बैंकिंग असिस्टेंट के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2020

Candidates बैंकिंग असिस्टेंट के लिए RCRB के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स को TSP और नॉन-TSP क्षेत्रों के परीक्षा देने वालों के न्यूनतम स्कोर के रूप में देख सकते हैं। इसे सभी कैटेगरी के लिए PDF फाइल में जारी किया गया था।

क्षेत्र

नॉन-TSP क्षेत्र

TSP क्षेत्र

कैटेगरी

न्यूनतम स्कोर

न्यूनतम स्कोर

EWS-मिक्स्ड

146.75

134

UR-मिक्स्ड

147.75

138.25

UR-महिला

149

136

UR-विधवा

82

-

SC-मिक्स्ड

135.50

-

SC-महिला

132

118.75

SC-विधवा

60.75

-

ST-मिक्स्ड

131.75

109.00

ST-विधवा

66.75

-

BC-मिक्स्ड

147.50

-

BC-महिला

146

-

BC-विधवा

69.75

-

MBC-मिक्स्ड

140.25

-

UR-EXS

114.75

91.25

SC-EXS

118.25

-

BC-EXS

120.25

-

MBX-EXS

137.50

-

EWS-SP

153

-

UR-SP

147

-

BC-LD

140.25

-

EWS-PWD

129.75

-

UR-PWD

130

114.50

ST-PWD

131

-

BC-PWD

130.25

-

राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक कट ऑफ 2025: न्यूनतम पासिंग मार्क्स

सफल घोषित होने के लिए Candidates को ऑनलाइन परीक्षा में एक निश्चित न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने होंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, पास माने जाने के लिए उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 33% (SC/ST Candidates के लिए 28%) प्राप्त करना होगा।

कैटेगरी

न्यूनतम पासिंग मार्क्स

अन्य

33%

SC/ST

28%

RCRB कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले Factors

RCRB कट ऑफ मार्क्स तय करने के लिए कई कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

  •    परीक्षा देने वालों की कुल संख्या

  •    रिक्तियों की संख्या

  •    कठिनाई का स्तर

  •    कैटेगरी

  •    राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के पिछले साल के कट ऑफ

