REPCO Bank Clerk Recruitment 2025: रेप्को बैंक में निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया सहित शैक्षणिक योग्यता

REPCO Bank Clerk Recruitment 2025: रेप्को बैंक (रेपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक) ने जूनियर असिस्टेंट/क्लर्क के पद के लिए रेप्को बैंक क्लर्क भर्ती 2025 का PDF जारी किया है। रेप्को बैंक क्लर्क नोटिफिकेशन PDF 30 पदों के लिए जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों 18 अगस्त, 2025 से 8 सितंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेप्को बैंक भर्ती 2025 में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों को तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में बैंक की अलग-अलग शाखाओं/कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।

रेप्को बैंक भर्ती 2025-हाइलाइट्स

रेप्को बैंक ने बैंक में जूनियर असिस्टेंट/क्लर्क की भर्ती के लिए 18 अगस्त, 2025 को नोटिफिकेशन PDF जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवारों 18 अगस्त, 2025 से 8 सितंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेप्को बैंक भर्ती 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।