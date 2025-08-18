REPCO Bank Clerk Recruitment 2025: रेप्को बैंक में निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया सहित शैक्षणिक योग्यता

REPCO Bank Clerk Recruitment 2025: रेप्को बैंक (रेपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक) ने जूनियर असिस्टेंट/क्लर्क के पद के लिए रेप्को बैंक क्लर्क भर्ती 2025 का PDF जारी किया है। रेप्को बैंक क्लर्क नोटिफिकेशन PDF 30 पदों के लिए जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों 18 अगस्त, 2025 से 8 सितंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेप्को बैंक भर्ती 2025 में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों को तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में बैंक की अलग-अलग शाखाओं/कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।
रेप्को बैंक भर्ती 2025-हाइलाइट्स
रेप्को बैंक ने बैंक में जूनियर असिस्टेंट/क्लर्क की भर्ती के लिए 18 अगस्त, 2025 को नोटिफिकेशन PDF जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवारों 18 अगस्त, 2025 से 8 सितंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेप्को बैंक भर्ती 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन
|
रेप्को बैंक
|
पद का नाम
|
जूनियर असिस्टेंट/क्लर्क
|
पदों की संख्या
|
30
|
आवेदन का तरीका
|
Online
|
योग्यता
|
किसी भी विषय में ग्रेजुएशन
|
आयु सीमा
|
21–28 साल (आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट)
|
चयन प्रक्रिया
|
Online परीक्षा<br>इंटरव्यू
|
सैलरी
|
24,050 रुपये से 64,480 रुपये प्रति माह (लगभग 8.80 लाख रुपये सालाना CTC)
|
नौकरी का स्थान
|
तमिलनाडु, पुडुचेरी
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
repcobank.com
REPCO Bank Clerk Recruitment 2025 Notification PDF
इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर डाउनलोड करना चाहिए। इसमें आपको शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, पदों का बंटवारा, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क जैसे सभी पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी मिलेगी। रेप्को बैंक नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
|
REPCO Bank Notification 2025 PDF
रेप्को बैंक भर्ती 2025: पात्रता मानदंड
रेप्को बैंक भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंड, जैसे कि शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा, को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नीचे जानकारी देखें।
शैक्षिक योग्यता (30 जुलाई, 2025 तक): UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन।
आयु सीमा (30 जुलाई, 2025 तक):-
-
न्यूनतम - 21 साल
-
अधिकतम - 28 साल
रेप्को बैंक भर्ती 2025: चयन प्रक्रिया
रेप्को बैंक में कस्टमर सर्विस एसोसिएट/क्लर्क के पद पर चयन Online परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। कस्टमर सर्विस एसोसिएट/क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। रेप्को बैंक भर्ती 2025 की Online परीक्षा के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
परीक्षा का नाम
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
अवधि
|
रीजनिंग एबिलिटी
|
40
|
40
|
25 मिनट
|
अंग्रेजी भाषा
|
40
|
40
|
25 मिनट
|
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
|
40
|
40
|
25 मिनट
|
जनरल अवेयरनेस (बैंकिंग उद्योग पर केंद्रित)
|
40
|
40
|
25 मिनट
|
कंप्यूटर ज्ञान
|
40
|
40
|
20 मिनट
|
कुल
|
200
|
200
|
120 मिनट
