RPSC AAO City Slip 2025: जारी हुई आरपीएससी एएओ एग्जाम सिटी स्लिप, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Oct 6, 2025, 17:13 IST

RPSC AAO Exam City 2025: आरपीएससी की ओर से सहायक कृषि अधिकारी पद के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे लेख में दिए  गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करे और परीक्षा शहर की जांच करें। 

RPSC AAO Exam City 2025
RPSC AAO Exam City 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक कृषि अधिकारी (AAO) परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी की गई है। जिसके तहत कुल 241 रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को OMR आधारित आयोजित की जाएगी। 

उम्मीदवार सिटी स्लिप में अपने शहर का नाम, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर और शिफ्ट का समय देख सकते हैं। आरपीएससी एएओ सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

RPSC AAO Exam City 2025: लिंक 

आरपीएससी एएओं एग्जाम सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार, परीक्षा शहर और सेंटर से जुड़ा विवरण एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में दिया गया है:

आरपीएससी एएओ एग्जाम सिटी स्लिप 2025

लिंक 

RPSC AAO Exam City 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

13 अक्टूबर, 2025 को आरपीएससी एएओं परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत कुल 241 रिक्त पदों को भरा जाएगा। एडमिट कार्ड से जुड़े विवरण के लिए नीचे टेबल को देखें:

भर्ती निकाय 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 

पोस्ट का नाम 

सहायक कृषि अधिकारी (AAO) 

पदों की संख्या 

241

एग्जाम सिटी स्लिप तिथि 

6 अक्टूबर 

परीक्षा तिथि 

13 अक्टूबर, 2025

एग्जाम मॉड 

ऑफलाइन

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित 

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

rpsc.rajasthan.gov.in

RPSC AAO Exam City 2025: एग्जाम सिटी स्लिप चेक कैसे करें?

आरपीएससी एएओ एग्जाम सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, RPSC AAO Exam City Slip 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 5 परीक्षा शहर की जानकारी के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।

Priyanka Pal
Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

