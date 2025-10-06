RPSC AAO City Slip 2025: जारी हुई आरपीएससी एएओ एग्जाम सिटी स्लिप, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

RPSC AAO Exam City 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक कृषि अधिकारी (AAO) परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी की गई है। जिसके तहत कुल 241 रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को OMR आधारित आयोजित की जाएगी।

उम्मीदवार सिटी स्लिप में अपने शहर का नाम, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर और शिफ्ट का समय देख सकते हैं। आरपीएससी एएओ सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

RPSC AAO Exam City 2025: लिंक

आरपीएससी एएओं एग्जाम सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार, परीक्षा शहर और सेंटर से जुड़ा विवरण एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में दिया गया है:

आरपीएससी एएओ एग्जाम सिटी स्लिप 2025 लिंक

RPSC AAO Exam City 2025: महत्वपूर्ण विवरण

13 अक्टूबर, 2025 को आरपीएससी एएओं परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत कुल 241 रिक्त पदों को भरा जाएगा। एडमिट कार्ड से जुड़े विवरण के लिए नीचे टेबल को देखें: