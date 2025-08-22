WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links

RPSC Model Answer Key 2025: आरपीएससी विभिन्न पदों के लिए मॉडल उत्तर कुंजी, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से PDF करें डाउनलोड

RPSC Model Answer Key 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI, ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य कई पदों के लिए प्रोविजनल और मॉडल आंसर की जारी की है। अगर उम्मीदवारों को कोई आपत्ति है, तो वे 23 से 25 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 22, 2025, 17:42 IST
RPSC Model Answer Key 2025
RPSC Model Answer Key 2025

RPSC Model Answer Key: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI, ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य कई पदों के लिए प्रोविजनल और मॉडल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार अगर चाहें तो 23 अगस्त से 25 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

इन पदों की लिखित परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवार, RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, RPSC Sr. Teacher Answer Key 2025 को नीचे दिए गए लिंक से सीधे भी डाउनलोड किया जा सकता है।

RPSC आंसर की 2025 डाउनलोड

आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI, ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य पदों के लिए प्रोविजनल/मॉडल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं-

पदों 

उत्तर कुंजी पीडीएफ

उप प्रधानाचार्य / अधीक्षक आईटीआई (कौशल, रोजगार और उद्यम विभाग)

पीडीएफ डाउनलोड करें

उप प्रधानाचार्य / अधीक्षक आईटीआई (कौशल, रोजगार और उद्यम विभाग) - मैकेनिकल इंजीनियरिंग

पीडीएफ डाउनलोड करें

उप प्रधानाचार्य / अधीक्षक आईटीआई (कौशल, रोजगार और उद्यम विभाग) - सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग

पीडीएफ डाउनलोड करें

उप प्रधानाचार्य / अधीक्षक आईटीआई (कौशल, रोजगार और उद्यम विभाग) इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग

पीडीएफ डाउनलोड करें

उप प्रधानाचार्य / अधीक्षक आईटीआई (कौशल, रोजगार और उद्यम विभाग) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

पीडीएफ डाउनलोड करें

 

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार DELED के पिछले साल के हल किए गए प्रश्न पत्र,पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

RPSC आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Model Answer Key for various posts" लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नई विंडो में आपको अलग-अलग विषयों के लिए आंसर की की PDF मिल जाएगी।

4. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News