RPSC Model Answer Key 2025: आरपीएससी विभिन्न पदों के लिए मॉडल उत्तर कुंजी, यहां rpsc.rajasthan.gov.in से PDF करें डाउनलोड

RPSC Model Answer Key: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI, ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य कई पदों के लिए प्रोविजनल और मॉडल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार अगर चाहें तो 23 अगस्त से 25 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

इन पदों की लिखित परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवार, RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, RPSC Sr. Teacher Answer Key 2025 को नीचे दिए गए लिंक से सीधे भी डाउनलोड किया जा सकता है।

RPSC आंसर की 2025 डाउनलोड

आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI, ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य पदों के लिए प्रोविजनल/मॉडल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं-