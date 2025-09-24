Delhi Police Constable Vacancy 2025
RRB Group D Application Status 2025: रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस लिंक, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Sep 24, 2025, 09:14 IST

RRB Group D Application Status 2025: उम्मीदवार जिसने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2025 चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी।

RRB Group D Application Status 2025

RRB Group D Application Status 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति यानी एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आवेदन स्टेटस चेक करने से यह पता चलता है कि फॉर्म सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ है या नहीं तथा उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। उम्मीदवार यह भी जान सकते हैं कि उनका आवेदन सत्यापित हुआ है या सुधार के लिए वापस भेजा गया है। यदि आवेदन में कोई गलती है तो उम्मीदवारों को निर्देशानुसार समय रहते सुधार करना चाहिए। चूंकि रेलवे ग्रुप D भर्ती 2025 में लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, इसलिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है ताकि परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी जानकारियाँ सही और अपडेटेड हों।

RRB Group D Application Status 2025: रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस हाइलाइट्स

रेलवे इस वर्ष ग्रुप डी लेवल-1 के 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे नीचे दी गई तालिका के माध्यम से अपने एप्लीकेशन स्टेटस और परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

विषय

विवरण

बोर्ड का नाम

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

पद का नाम

ग्रुप डी

रिक्तियों की संख्या 

32,438

विज्ञापन संख्या

CEN 08/2024

सिटी इंटिमेशन स्लिप

परीक्षा से 10 दिन पहले

एडमिट कार्ड जारी

परीक्षा से 4 दिन पहले

परीक्षा तिथि

17 नवंबर – दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rrbcdg.gov.in

RRB Group D Application Status 2025 Link

उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप D भर्ती 2025 का एप्लीकेशन स्टेटस अब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Application Status 2025 लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन के लिए पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें। इसके बाद आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

RRB Group D Application Status 2025 Login Link

यहां क्लिक करें

आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2025 कैसे चेक करें?

आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2025 चेक करने के लिए निम्नलिखित सरल स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट .rrbapply.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर "Login" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

  3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

  4. सबमिट बटन दबाएं।

  5. स्क्रीन पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, जिसमें यह पता चलेगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हुआ है या नहीं।

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

