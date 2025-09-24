RRB Group D Application Status 2025: रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस लिंक, यहां से करें चेक

RRB Group D Application Status 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति यानी एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आवेदन स्टेटस चेक करने से यह पता चलता है कि फॉर्म सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ है या नहीं तथा उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। उम्मीदवार यह भी जान सकते हैं कि उनका आवेदन सत्यापित हुआ है या सुधार के लिए वापस भेजा गया है। यदि आवेदन में कोई गलती है तो उम्मीदवारों को निर्देशानुसार समय रहते सुधार करना चाहिए। चूंकि रेलवे ग्रुप D भर्ती 2025 में लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, इसलिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है ताकि परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी जानकारियाँ सही और अपडेटेड हों।

RRB Group D Application Status 2025: रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस हाइलाइट्स

रेलवे इस वर्ष ग्रुप डी लेवल-1 के 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे नीचे दी गई तालिका के माध्यम से अपने एप्लीकेशन स्टेटस और परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।