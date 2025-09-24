RRB Group D Application Status 2025: रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस लिंक, यहां से करें चेक

RRB Group D Application Status 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति यानी एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आवेदन स्टेटस चेक करने से यह पता चलता है कि फॉर्म सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ है या नहीं तथा उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। उम्मीदवार यह भी जान सकते हैं कि उनका आवेदन सत्यापित हुआ है या सुधार के लिए वापस भेजा गया है। यदि आवेदन में कोई गलती है तो उम्मीदवारों को निर्देशानुसार समय रहते सुधार करना चाहिए। चूंकि रेलवे ग्रुप D भर्ती 2025 में लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, इसलिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है ताकि परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी जानकारियाँ सही और अपडेटेड हों।
RRB Group D Application Status 2025: रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस हाइलाइट्स
रेलवे इस वर्ष ग्रुप डी लेवल-1 के 32,438 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे नीचे दी गई तालिका के माध्यम से अपने एप्लीकेशन स्टेटस और परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
|
विषय
|
विवरण
|
बोर्ड का नाम
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
पद का नाम
|
ग्रुप डी
|
रिक्तियों की संख्या
|
32,438
|
विज्ञापन संख्या
|
CEN 08/2024
|
सिटी इंटिमेशन स्लिप
|
परीक्षा से 10 दिन पहले
|
एडमिट कार्ड जारी
|
परीक्षा से 4 दिन पहले
|
परीक्षा तिथि
|
17 नवंबर – दिसंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rrbcdg.gov.in
RRB Group D Application Status 2025 Link
उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप D भर्ती 2025 का एप्लीकेशन स्टेटस अब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Application Status 2025 लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन के लिए पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें। इसके बाद आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
|
RRB Group D Application Status 2025 Login Link
आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2025 कैसे चेक करें?
आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2025 चेक करने के लिए निम्नलिखित सरल स्टेप्स फॉलो करें:
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट .rrbapply.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर "Login" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
-
सबमिट बटन दबाएं।
-
स्क्रीन पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, जिसमें यह पता चलेगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हुआ है या नहीं।
