SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025: स्कॉलरशिप के लिए मिलने वाली राशि, योग्यता, चयन और आवेदन प्रक्रिया, जानें

By Priyanka Pal
Sep 26, 2025, 18:36 IST

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship: भारतीय स्टेट बैंक ने SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप शुरू की है। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उनकी पढ़ाई पूरी करने में आर्थिक मदद देना है। इसके लिए Registration प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है, और Candidates आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में योग्यता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया जैसी पूरी जानकारी दी गई है।

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025
SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship: SBI फाउंडेशन ने SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है, खासकर उन छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। यह स्कॉलरशिप स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर दी जाती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 है। 

जो लोग SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पिछले शैक्षणिक वर्ष में 75% अंक या 7 CGPA हासिल करना जरूरी है। SC/ST कैटेगरी के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। स्कॉलरशिप की राशि 15,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक है। यह स्कॉलरशिप नीचे दी गई कैटेगरी में दी जाती है:

  • स्कूल के छात्र
  • अंडरग्रेजुएट छात्र
  • पोस्टग्रेजुएट छात्र
  • मेडिकल के छात्र
  • IIT के छात्र
  • IIM के छात्र
  • विदेश में पढ़ने वाले छात्र

SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025

SBI फाउंडेशन ने मेधावी छात्रों को उनकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करने के लिए SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 शुरू की है। जो छात्र इसके लिए योग्य हैं, वे 19 सितंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक अपना Registration करा सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sbischolarship.co.in पर जाएं।

SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के लिए योग्यता

SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए योग्यता मानदंड स्कूल और कॉलेज, दोनों स्तरों पर एक जैसे हैं। योग्यता मानदंडों में पिछले शैक्षणिक वर्ष में हासिल किए गए न्यूनतम अंक और परिवार की वार्षिक आय शामिल है। छात्रों के लिए कुछ छूट और आरक्षण का भी प्रावधान है:

मानदंड

विवरण

न्यूनतम अंक

  • पिछले शैक्षणिक वर्ष में 75% अंक या 7 सीजीपीए

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को छूट प्रदान की जाती है (67.50% अंक या 6.3 सीजीपीए)

वार्षिक पारिवारिक आय


  • स्कूल के लिए: ₹3,00,000 से कम

  • अन्य सभी के लिए: ₹6,00,000 से कम

SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप की राशि

SBI प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप की राशि पढ़ाई के Courses के अनुसार अलग-अलग है। स्कूल के छात्रों को कॉलेज के छात्रों की तुलना में अलग राशि मिलेगी। स्कॉलरशिप की राशि हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग है, जिसके बारे में नीचे बताया गया है:

वर्ग

छात्रवृत्ति राशि

स्कूली छात्र

सालाना ₹15,000 तक

पूर्वस्नातक छात्रों

सालाना ₹75,000 तक

स्नातकोत्तर छात्र

सालाना ₹2,50,000 तक

मेडिकल छात्रों

सालाना ₹4,50,000 तक

आईआईटी छात्र

सालाना ₹2,00,000 तक

आईआईएम छात्र

सालाना ₹5,00,000 तक

विदेशी छात्र

सालाना ₹20,00,000 तक

SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की अंतिम तिथि

एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025  है । जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, उन्हें अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन कर देना चाहिए।

एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशी स्कॉलरशिप 2025

आवेदन लिंक  

SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जो छात्र SBI प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा:

  • आधिकारिक वेबसाइट sbischolarship.co.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, आपको SBI प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिलेगी। आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।
  • इसके बाद 'Apply Now' बटन खोजें।
  • स्कॉलरशिप के लिए आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके जमा करें।
  • भविष्य के लिए फॉर्म को सेव कर लें।

