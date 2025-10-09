RRB NTPC Admit Card 2025
UKPSC PCS Prelims Result 2025 OUT: यूकेपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, ये रहा कट ऑफ PDF

UKPSC PCS Prelims Result 2025 OUT: यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम 8 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकते हैं और कटऑफ की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। नीचे दिए गए लिंक से आसानी से PDF डाउनलोड करें।

UKPSC PCS Prelims Result 2025 OUT

UKPSC PCS Prelims Result 2025 OUT: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने 8 अक्टूबर 2025 को यूकेपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट और कट ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

यूकेपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट में उपलब्ध हैं। इस परीक्षा का आयोजन राज्य प्रशासनिक सेवा (PCS) के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए किया गया था। प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे।

UKPSC PCS Prelims Result 2025 PDF

यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम उम्मीदवारों की योग्यता के साथ psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। परिणाम PDF में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर यूकेपीएससी पीसीएस रिजल्ट 2025 पीडीएफ और कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UKPSC Prelims Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

UKPSC Prelims Cut Off 2025 OUT

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने 8 अक्टूबर 2025 को हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। कट ऑफ मार्क्स पद और श्रेणी के अनुसार दिए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

श्रेणीसंयुक्त पदसहायक निदेशक / लेखा अधिकारी (वित्त विभाग)उप-पंजीयक श्रेणी-I (वित्त विभाग)उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ अधिकारी / विधि अधिकारी (विद्यालय शिक्षा विभाग)
UR 92.8468 94.3992 76.2951 101.3816
UR/UF 88.7087 83.7954 53.5368 95.1747
UR/UKRA 74.2265 79.3987 76.295
EWS 92.0712 82.5026 66.2092 98.2785
OBC 92.847 76.037 73.4509 98.2781
OBC/UF 87.933 94.3989
SC 87.933 78.8814 86.8985
SC/UF 83.7955 79.1398
ST 90.261 39.8292 88.4509

UKPSC PCS Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर अपना यूकेपीएससी पीसीएस रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर दाईं तरफ "परिणाम" सेक्शन देखें।

  • वहाँ "उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची" वाला लिंक खोजें।

  • उस लिंक पर क्लिक करें, स्क्रीन पर UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम PDF खुल जाएगा।

  • PDF में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।

  • अगर आपका रोल नंबर दिखे तो आप अगले चरण के लिए चयनित हैं।

  • अपने रिकॉर्ड के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

