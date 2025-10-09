UKPSC PCS Prelims Result 2025 OUT: यूकेपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, ये रहा कट ऑफ PDF

UKPSC PCS Prelims Result 2025 OUT: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने 8 अक्टूबर 2025 को यूकेपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट और कट ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

यूकेपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट में उपलब्ध हैं। इस परीक्षा का आयोजन राज्य प्रशासनिक सेवा (PCS) के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए किया गया था। प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे।

UKPSC PCS Prelims Result 2025 PDF

यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम उम्मीदवारों की योग्यता के साथ psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। परिणाम PDF में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर यूकेपीएससी पीसीएस रिजल्ट 2025 पीडीएफ और कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।