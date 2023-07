यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं सिलेबस 2023-24: UP Board Class 10 Syllabus in Hindi Download PDF

UP 10th Syllabus 2023-24 हिंदी में: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है. जागरण जोश के इस आर्टिकल के माध्यम से आप यूपी बोर्ड 10th क्लास सिलेबस 2024 पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड कर सकतें हैं अपने मोबाइल फ़ोन अथवा कंप्यूटर या लैपटॉप पर.

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं सिलेबस 2023-24 हिंदी में: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जारी कर दिया गया है. अब जब पूरे 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य पाठ्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है, यूपी बोर्ड मेट्रिक परीक्षा 2024 के सभी उम्मीदवार पूरे शैक्षणिक वर्ष में जी-तोड़ लगन से पढाई कर सकेंगे. विषयवार पाठ्यक्रम पीडीएफ यूपी बोर्ड की वेबसाइट पाठ्यक्रम भाग पर उपलब्ध हैं. 2024 कक्षा 10 के सभी छात्र नवीनतम 2023-2024 up 10th सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करने की पूरी क्रमशः प्रक्रिया इस आर्टिकल से समझ सकते हैं. साथ ही साथ जागरण जोश के इसी आर्टिकल से आप एक क्लिक में यूपी बोर्ड 10th क्लास साइंस, मैथ, इंग्लिश, इत्यादि सिलेबस भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

Also Read - UP Board Class 10 Syllabus in English

यूपी बोर्ड मैट्रिक सिलेबस 2023-24 कैसे डाउनलोड करें: How to Download UP Board Class 10 Syllabus 2023-24 in Hindi?

Step 1: यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं

Step 2: 2023-24 के लिए वेबसाइट के पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम सेक्शन पर जाएं

Step 3: इंग्लिश, हिंदी, गणित या उस विषय पर क्लिक करें जिसके लिए आप पाठ्यक्रम डाउनलोड करना चाहते हैं

Step 4: चुने गए पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड मैट्रिक की पीडीएफ स्वतः डाउनलोड हो जाएगी

यूपी बोर्ड 10वीं सिलेबस में दिए गयी जानकारियां

यूपी बोर्ड 10वीं सिलेबस में दिए गयी जानकारियां निम्नलिखित हैं:

पाठ्यक्रम संरचना यानी कोर्स स्ट्रक्चर

अंक विभाजन यानि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन

विस्तृत पाठ्यक्रम सामग्री यानि चैप्टर-वाइज सिलेबस डिटेल

परियोजना और आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट कार्य और इंटरनल असेसमेंट डिटेल

यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए 2023-24 पाठ्यक्रम का महत्व: Importance of UP Board Syllabus 2023-24 for Class 10

जब छात्र नयी क्लास में जाते हैं और नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत करते हैं, उनके लिए सबसे जरुरी होता है नयी कक्षा का पाठ्यक्रम जानना ताकि वो पूरे साल उसके हिसाब से पढाई करें और परीक्षा की तैयारी करें. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किया गया 2024 का सिलेबस विद्यार्थियों के मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हर एक विषय के सिलेबस में उसके अंकों का विभाजन, सभी पाठों का विवरण, प्रैक्टिकल और परियोजना सम्बंधित कार्य एवं आतंरिक मूल्यांकन से जुड़ी जानकारियां रहती हैं. इन्ही जानकारियों को नीव या ब्लूप्रिंट बना कर एक यूपी 10th बोर्ड एग्जाम का कैंडिडेट अपनी परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर सकता है. इसलिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 सिलेबस 2023-24 बहुत महत्वपूर्ण है.

Also Check: